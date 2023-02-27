Adıyaman’da yaşayan depremzedelere yardım için yola koyulan gençlik meclisi gönüllüleri yaklaşık 15 gün boyunca yemek yapımından dağıtımına, sosyal market kurulmasından yardımların vatandaşlara ulaştırılmasına kadar pek çok alanda görev alarak bu görevleri layıkıyla yerine getirdi.

“Bugün Değilse Ne Zaman” sloganıyla hareket eden ve çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde halk odaklı çalışmalar yürüten gençlik meclisi üyeleri Başkan Beyazgül’ün de destekleriyle Adıyaman’a hareket ederek yardım kuruluşları ile koordineli bir şekilde çalıştı.

Afet Bölgesi ilan edilen Adıyaman’da depremden etkilenen ve AFAD ve çeşitli kuruluşlar tarafından kurulan çadırlarda kalan depremzede çocukları da unutmayan gönüllü ekip çocuklarla yakından ilgilenerek onlarla oyunlar oynadı.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen yardımların dağıtılması konusunda koordine olan gelen yaşam malzemelerinin depolara taşınmasına yardım eden gençler, alanda bulunan mobil mutfakta yapılan yemekleri vatandaşlara dağıttı.

Yaklaşık 15 gün boyunca Adıyaman’da faaliyet yürüten gönüllü ekip Adıyaman halkının gönüllerinde adeta taht kurdu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gençlik Meclisi üyelerinin çalışmalarını saha incelemesi sırasında gören Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, gençleri tebrik etti.

Kaynak : PHA