Adıyaman Genç Nesiller Derneği, ilçe temsilcilikleri sürecini başlatarak büyüme hedefi doğrultusunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Teşkilatlanma çalışmalarına hız veren derneğin Kahta İlçe Temsilciliği’ne Nurullah Çelik getirildi. Çelik’e, Genç Nesiller Derneği Genel Başkanı Hasan Nusret Düşük tarafından görev ve yetki belgesi verildi.

Yeni katılıma ilişkin açıklamalarda bulunan Genç Nesiller Derneği Genel Başkanı Düşük, Başkan Nurullah Çelik’e teşekkür etti. Başkan Düşük, Kahta İlçe Başkanlığı’na atanan Çelik’e başarılar dileyerek, “Bundan sonraki çalışmalarda, gençliğe ve geleceğe yaptığımız yatırımlarda kendisinin büyük bir emeği olacak” ifadelerini kullandı.

Genç Nesiller Derneği büyüyor

Başkan Düşük, geçtiğimiz günlerde Genç Nesiller Derneği’nin Eskişehir’de yeni temsilciliğine kavuştuğunu hatırlatarak, “Adıyaman’ımızın ilçelerinde de temsilcilikleri hayata geçiriyoruz. Bu çalışmalarda teşkilat başkanlığını yürüten Ahmet beye teşekkür ediyorum. Kendisinin yoğun mesaileri sonucunda, Kahta başta olmak üzere Besni, Samsat ve Gölbaşı ilçelerinde de temsilciliklerimizi hayata geçireceğiz” dedi.

“Dava arkadaşı olacağım”

Genç Nesiller Kahta İlçe Başkanlığı’na getirilen Çelik ise, bundan sonraki süreçte hep beraber çalışacaklarını vurgulayarak, “Gençler için yaptığı birçok faaliyet ve özellikle deprem bölgesi Adıyaman’da bundan sonra vereceği tüm emekler için Hasan beye çok teşekkür ederim. Ben de bu yolda Hasan beye dava arkadaşı olacağım” açıklamalarında bulundu.

