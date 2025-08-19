Veliler: ‘Kendi mahallemizdeki okula kayıt yaptıramıyoruz’



Kentte bazı veliler, çocuklarını ikamet ettikleri bölgedeki okullara kaydettiremediklerini belirterek yaşananlara tepki gösterdi. Veliler, gözde olarak görülen bazı devlet okullarında kontenjanların, farklı mahallelerden adres değişikliği yapan ya da “torpilli” olarak adlandırılan yöntemlerle kayıt yaptıran öğrencilerle doldurulduğunu iddia etti.



Velilerden bazıları, “Kendi evimizin yakınındaki okula kontenjan dolu denilerek kayıt yaptıramıyoruz. Ancak çok uzak mahallelerden gelen öğrencilerin servislerle getirildiğini görüyoruz. Bu torpil işine son versinler. Milli Eğitim Müdürlüğü bu konuyu incelemeli” ifadeleriyle tepkilerini dile getirdi.



‘Devlet okulları özel okul gibi görülüyor’



İddialara göre bazı devlet okulları, veliler tarafından adeta özel okul gibi görülüyor. Çocuklarını bu okullara yazdırmak isteyen ailelerin farklı yollar denediği, adres değişikliği ya da çeşitli girişimlerle kayıt yaptırmaya çalıştıkları belirtiliyor.



Veliler, “Mahallemizdeki ilkokul ve ortaokulları beğenmeyen bazı aileler, adreslerini başka bölgelere taşıyarak çocuklarını istedikleri okula kaydettiriyor. Bu durum gerçek hak sahiplerinin mağduriyetine yol açıyor” görüşünü dile getirdi.



Çözüm çağrısı



Yaşanan mağduriyetlere dikkat çeken veliler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne çağrıda bulundu:

“Vatandaş neden bu şekilde mağdur oluyor, araştırılmalı. Sebebi tespit edilip çözüm bulunmalı. Aksi halde bu sorun her eğitim döneminde tekrar eder.”



Milli Eğitim’den beklenti



Veliler, söz konusu iddiaların araştırılmasını ve mağduriyetlerin önüne geçilmesini talep ederken, eğitim camiasında da bu tür uygulamaların öğrenciler arasında eşitsizlik duygusu oluşturduğuna dikkat çekiliyor. Eğitim sendikaları ve sivil toplum kuruluşlarının da bu konuda açıklama yaparak sürecin takipçisi olması bekleniyor.

Kaynak : PHA