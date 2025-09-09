Şehit Odası gezildi



Ziyarette, Dernek Başkanı Hacı Erdengi tarafından şehitlerimizin aziz hatırasına ithafen oluşturulan Şehit Odası gezildi. Ziyaret sırasında şehitler ve gaziler hakkında bilgiler verildi. Katılımcılar, bu odanın genç nesiller için önemli bir bilinç ve farkındalık oluşturduğunu ifade etti.



“Şehitlik ve gazilik hiçbir değerle ölçülemez”



Türk Kızılay Adıyaman İl Merkezi Başkan Yardımcısı Ahmet Rençber, ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede şehitlik ve gaziliğin taşıdığı manevi anlamı vurguladı:



“Şehitlik ve gazilik unvanı hiçbir maddi değer ve dünyevi paye ile ölçülemeyecek derecede büyüktür. Gazilerimizin temsil ettikleri değerlerin bilincinde, vatan sevgileri ve kahramanlıklarıyla yeni nesillere rehberlik edeceğine inancımız tamdır. Bu vesileyle tüm şehitlerimize ve gazilerimize şükranlarımızı ve minnetlerimizi sunuyoruz.”



Teşekkür mesajı



Rençber, ziyaretin anlamlı bir buluşmaya vesile olduğunu belirterek, “Böyle bir etkinlik gerçekleştiren Genç Kızılay ekibimize ve bizleri en samimi duygularıyla ağırlayan Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Sayın Hacı Erdengi’ye teşekkür ederiz” dedi.

Kaynak : PHA