“Bu yıl dolu dolu bir program olacak”

Çağıran, 27. Eğitim Bayramı’nın zengin içerikli bir programla gerçekleştirileceğini ifade ederek şunları kaydetti:

“Eğitim Bayramı programımız bu yıl dolu dolu olacak. Ana temamız Besni’de turizmin geliştirilmesi. Bunun yanı sıra hayırseverler tarafından yaptırılan okul ve kültür merkezi açılışları, bilim şenlikleri, çevre ve doğa eğitimi, çocuklara diş muayenesi ve bakım eğitimi, tüm okullarda kariyer günü etkinlikleri, kitap imza günleri, resim sergisi, tiyatro gösterileri, konserler, Mandıra Filozofu’nun sahne alacağı gösteri ve daha pek çok etkinlik programda yer alıyor. Bu nedenle tüm hemşehrilerimizi, eğitim gönüllülerini ve Besni’ye gönül verenleri Eğitim Bayramı’na davet ediyoruz.”



“Besni Eğitim Bayramı hepimize aittir”

Dünyada ilk ve tek olma özelliğine sahip olan Eğitim Bayramı’nın yalnızca bir etkinlik değil, ortak bir değer olduğunu vurgulayan Çağıran, katılım çağrısı yaptı:



“Besni Eğitim Bayramı tüm Besnililere aittir. Öğrencilerin, öğretmenlerin, esnafların, muhtarların, sivil toplum kuruluşlarının ve tüm halkımızın eğitim bayramı etkinliklerine katılımları çok önemlidir. Hep birlikte sahip çıkmalı ve bu bayramı daha güçlü kılmalıyız.”



“Besni’de Turizm Envanteri ve Kültürel Değerler” kitabı hazırlanıyor

Eğitim Bayramı’nın ana teması olan turizmin geliştirilmesine katkı sunmak için vakıf olarak bir yayın hazırladıklarını duyuran Çağıran, şu bilgileri verdi:

“Besni’de Turizm Envanteri ve Kültürel Değerler adlı bir kitap hazırlattık. Bu kitabı ilçemizin turizmine katkı olarak armağan ediyoruz. Eğitim Bayramı’nda ücretsiz olarak dağıtılacak. İlçemizin tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini kayıt altına alan bu çalışmanın, Besni turizminin gelişmesine katkı sağlamasını diliyoruz.”



Sponsorlara teşekkür

Çağıran, hem kitabın yayınlanmasında hem de Eğitim Bayramı’nın dolu dolu geçmesinde katkı sunan tüm sponsor ve destekçilere teşekkür ederek, “Besni Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu ve Eğitim Bayramı paydaşları adına tüm sponsorlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Onların katkılarıyla bayramımızı daha güçlü şekilde kutlayacağız” dedi.



Dört gün sürecek program



Besni Eğitim Bayramı, 25-28 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Program kapsamında kütüphane açılışları, eğitim yürüyüşü, müzik sınıfı açılışları, kariyer günü etkinlikleri, tiyatro ve konserler, sergiler, spor gösterileri ve tekne turları gibi çok sayıda faaliyet düzenlenecek.

