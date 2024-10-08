Genç Fenerbahçeliler grubu tarafından düzenlenen etkinlik, Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü'nden alınan izinle saat 18.30’da üniversite kampüsünde yapıldı. Anma etkinliğine, Genç Fenerbahçeliler grubu üyelerinin yanı sıra üniversite öğrencileri de katıldı.

"Kadın Cinayetlerine Dikkat Çekildi"

Etkinlikte, kadın cinayetlerinin Türkiye’de giderek artan bir toplumsal sorun haline geldiği vurgulandı. İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in hayatlarının acımasızca sonlandırılmasının ardından düzenlenen bu anma etkinliği, kadınların güvenliğini sağlama konusunda daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Katılımcılar, yaşanan bu tür acı olayların toplumda derin yaralar açtığını belirterek, kadına yönelik şiddete karşı daha sert önlemler alınması gerektiğini vurguladılar. Genç Fenerbahçeliler grubu, kadınların özgürce ve güven içinde yaşamalarının temel bir hak olduğunu ve bu hakların korunması için farkındalık yaratmayı amaçladıklarını ifade etti.

"Dayanışma ve Farkındalık Mesajı"

Anma etkinliğinde, katılımcılar kadın cinayetlerine karşı dayanışma mesajları verirken, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’in isimlerinin unutulmaması gerektiğini vurguladılar. Grup adına yapılan açıklamada, "Kadın cinayetleri, toplumun her kesimini derinden etkileyen bir sorun haline gelmiştir. Bu etkinlik, kadınların güvenliği için daha fazla farkındalık yaratmak ve toplumsal bir duyarlılık oluşturmak amacıyla düzenlendi. İkbal ve Ayşenur’un anısını yaşatmak için buradayız. Onların yaşadığı acı dolu son, asla unutulmamalıdır" ifadeleri kullanıldı.

"Sessiz Anma ve Saygı Duruşu"

Etkinlik kapsamında, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’in anısına sessiz bir saygı duruşunda bulunuldu. Katılımcılar, ellerindeki pankartlarla "Kadın Cinayetlerine Son" ve "Adalet İstiyoruz" gibi mesajlar verdi. Bu duygusal anlar, kadın cinayetlerine karşı gösterilen tepkilerin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak : PHA