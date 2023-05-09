İstanbul Başkonsolosluğu ile Kırgızistan Dostluk ve Kültür Derneğinin düzenlediği Geleneksel Kırgız Şenliği için İznik’e gelen Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Lira Sydykova, Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Konsolosu Arslan Tokobaev, Kırgız Cumhuriyeti Antalya Başkonsolosu Ruslan Koshonov, Kırgız Cumhuriyeti Antalya Konsolosu Zhanat Rasuljanov, Kırgız Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Bilal Tutuş ve Konsolosluk heyeti ilk olarak sabah saatlerinde İznik Belediyesi’ni ziyaret ettiler. Burada heyeti Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta karşıladı.

Misafirlerini Belediye önünde karşılayan Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Başkan Usta konuşmasında, "Öncelikle hoş geldiniz. Sizleri burada görmek bizleri ayrıca mutlu ediyor. Tarihe baktığımızda aynı Kaderi paylaşmışız. Sizleri ilçemizde misafir etmek bizim için onur. Bizlerin köklerinde birliktelik var. Tarihte hep beraber olmuşuz. Bu dostluk ebediyen devam edecek. Sizlerin Kırgız şenliğine bizlerde katılmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Belediye ziyaretinin ardından Kırgızlar Türbesine geçen heyet burada dualar ederek kurban kestiler. İznik Belediyesi İzzet Peşte Su Sporları Kamp ve Eğitim Merkezi yanında bulunan alana geçen yaklaşık 300 kişilik Kırgız Heyet burada Kırgız Şenliği için toplandı. Burada ki programda geleneksel Kırgız yemekleri pişirilerek oyunlar oynandı.