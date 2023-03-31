Adıyaman Belediyesi, depremin yıkıcı etkisinden ağır oranda etkilenen Adıyaman’da hayatın yeniden canlanması amacıyla çeşitli çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

Son olarak, halkın ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla haftanın altı günü çeşitli noktalarda geçici olarak hizmet verecek olan semt pazarını faaliyete geçiren Adıyaman Belediyesi, bu yolla hem ihtiyaçların daha kolay karşılanmasını hem de şehirde yaşamın yeniden eski canlılığına kavuşmasını amaçlıyor.

Alınan kararla geçici olarak hizmete sunulan semt pazarları şu şekilde hizmet verecek:

Pazartesi: Cumhuriyet Mahallesi 3. Çevreyolu Hisar Düğün Salonu kuzeyi

Salı: Yeni Sanayi Mahallesi Ak Konutlar yanı

Çarşamba: Fatih Mahallesi 23 Nisan İlkokulu yanı

Perşembe: Sümerevler Mahallesi Eğri Çay Parkı önü

Cuma: İmamağa Mahallesi eski mezarlık kuzeyi

Cumartesi: Siteler Mahallesi mevcut Pazar Caddesi

Kaynak : PHA