Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Kâhta İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Narince Jandarma Karakol Komutanlığı ile Jandarma Dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde yapılan istihbarı çalışması kapsamında çalıntı motosiklet olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Ele geçirilen motosikletin şase numarasında yapılan sorgulamada Gaziantep'te çalındığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından motosiklet sahibine teslim edilirken 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak : PHA