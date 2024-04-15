Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, Ramazan Bayramı’nda ziyaretçi akınına uğradı. 3 günlük bayram sürecinde 71 bin kişi ziyaret etti.GAZİAANTEP (İGFA) - Bayram tatilinde Gazianteplilerin ve şehre gelen turistlerin ziyaret ettiği, yüz ölçümü ve barındırdığı tür bakımından Türkiye’nin en büyük, Avrupa’da ikinci, dünyada ise dördüncü sırada yer alan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, büyük ilgi gördü. Bayram süresi boyunca ilk gün 14 bin kişi tarafından ziyaret edilirken ikinci gün 27 bin, bayramın son günü ise 30 bin kişi Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’na geldi.

Burç Tabiat Parkı içerisinde yaklaşım 1 milyon metrekare alan üzerine kurulu Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, 350 türdeki 7 bin 500'den fazla hayvana ev sahipliği yapıyor. İçerisinde bulunan akvaryumlarda onlarca çeşit balık yer alırken Safari Park’ta ise kafesler ortadan kalkıyor, hayvanlarla yolculuk yapma fırsatı sunuyor. Doğal Yaşam Parkı’nda ayrıca ziyaretçilere Tropik Kelebek Bahçesi’nde yüzlerce kelebek arasında yürüme imkanı verirken içerisinde ayrıca Zooloji Müzesi ve Şempanze Adası bulunuyor.

Konu hakkında açıklamada bulunan Doğal Hayatı Koruma ve Doğal Yaşam Parkı Daire Başkanı Celal Özsöyler, Ramazan Bayramı’nda şehirde en çok ziyaret edilen mekanlardan birisinin yine Gaziantep Doğal Yaşam Parkı olduğunu aktararak şunları söyledi:

“Bayram boyunca yoğun bir çalışma temposundaydık. Gaziantep’te vatandaşların ve turistlerin en çok ziyaret ettiği yer yine burası oldu. 3 günlük tatilde 71 bin ziyaretçi ağırladık. Burada onlara hayvanlarla beraber eşsiz bir imkan sunuluyor. Türkiye’de eşi beneri olmayan birçok imkan sunan Doğal Yaşam Parkı’nda ayrıca hayvanlarımızı tedavi ederek bakımlarını da en iyi şekilde yapıyoruz.”