Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Polonya Cumhuriyeti’nin Pomeranya Voyvodalığı arasında ortak projeleri geliştirmek ve yürütmek için “Kardeş Şehir” ilişkisinin kurulmasının ve Resmi Protokolün imzalanması için Belediye bünyesinde tüm girişimlerin yapılması yetkilendirme kararı meclis tarafından oy birliğiyle kabul edildi.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Haziran Ayı Dönem Toplantısı’nın 1’inci birleşimi Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak başkanlığında yapıldı.

Yapılan Meclis Toplantısında, Gaziantep Büyükşehir Avrupa Sosyal Ekonomi Bölgeleri’ne üye olması gündeme geldi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliği projelerinin geliştirmesi, ortak çalışma grupları oluşturması ve sosyal ekonominin sürdürülebilir potansiyelini artırmak için “Avrupa Sosyal Ekonomi Bölgeleri” (ESER) ağına üye olunması teklife sunularak meclis tarafından oy birliği ile geçti.

Haziran ayı dönem toplantısında toplamda 75 madde görüşüldü.

Görüşmede maddeler ilgili komisyonlara sevk edildi.