Fadlı Doğan, 16 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla resmen görevine başlamış oldu.

Atama belgesinde şu ifadelere yer verildi: "Yeni görevinde başarılar diler, çalışmalarında üstün muvaffakiyetler temenni ederiz."

Cemiyetin tüzüğü gereğince gerçekleştirilen atamanın ardından GMC Genel Başkanı Köksal Selçuk imzalı belgede, Doğan’ın basın, medya ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına yürüteceği çalışmalarda cemiyeti en iyi şekilde temsil edeceğine olan inancın tam olduğu vurgulandı.

