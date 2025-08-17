6 Şubat depremlerinden sonra Adıyaman’ın ekonomik ve ticari hayatına canlılık katmak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Çarşı ve Meydan Projesi’nin 1. Etap çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış ve AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, çalışan personel ile bir araya gelerek bilgi aldı.

Proje hakkında önemli açıklamalarda bulunan Vali Osman Varol, “Depremde ağır yara alan ilimizde sadece kalıcı konutlar yapmakla kalmayıp şehrin vizyonunu değişen şehrimize yeni bir hayat katacak, sosyal yaşam renk katacak projeler yapıyoruz. Şehrimize ekonomik değer katacak bu önemli proje tamamlandığında, 70 bin m2 alanda 172 dükkan ve iş yeri, 545 ofisle ilimizi o eski canlılığı yeniden canlandırarak şehrimize yön verecek bu önemli hayırlı uğurluluk demektir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, projenin ilk etabının yıl sonuna kadar teslim edileceği biliniyor.

