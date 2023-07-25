Adıyaman Belediyesi tarafından, basına uygulanan sansürün kaldırılmasıyla beraber 24 Temmuz tarihinde kutlanan Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden Basın Şehitleri adına mevlit okutuldu. Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen programda ilahi ve ikramların ardından Basın şehitleri adına düzenlenen plaketler, yakınlarına taktim edildi.

Adıyaman Valisi Sayın Dr. Osman Varol, Milletvekili Av. Mustafa Alkayış, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Rektör Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, AK Parti İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu ve Gazeteciler Cemiyet Başkanlarının katılımlarıyla düzenlenen programda Başkan Kılınç, yaptığı açıklamada: “İkinci Meşrutiyetin ilanından sonra basına uygulanan sansürün kaldırılmasıyla beraber 24 Temmuz tarihinde kutladığımız Gazeteciler ve Basın Bayramı sebebiyle depremden acı bir şekilde aramızdan ayrılan değerli basın mensuplarımızı anmak amacıyla toplandığımız bugünde yerelden, ulusala bu özel günde başta ilimizde faaliyette bulunan radyo, televizyon, internet haberciliği ve gazetelerimiz ile ulusal ajansların temsilcileri olmak üzere tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’ nı kutlayarak çalışmalarında başarılar diliyor, tüm basın emekçilerinin bayramını kutluyorum. Depremde hayatını kaybeden Basın Şehitlerimize Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Rabbim bir daha böyle felaketler yaşatmasın.” şeklinde sözlerini dile getirdi.

Adıyaman AK Parti Milletvekili Mustafa Alkayış: “ 6 Şubat’ta yaşadığımız depremde her kesimi madden ve manen derinden etkileyen felaket hepimizde derin izler bıraktı. Fakat hayat devam ediyor, tekrardan yaşanılabilir bir yer oluşturmak için el birliği ile çalışmalıyız. Bu süreçte ulusal ve yerel basına emekleri için teşekkür ediyor, onların bu özel gününü kutluyorum, aramızdan ayrılan basın şehitlerimizi rahmetle anıyorum. ” şeklinde sözlerini dile getiren Alkayış, düzenlenen gece için başta Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’a ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol: “Bugün bu özel günde depremde hayatını kaybetmiş kıymetli basın personelleri için okunan mevlidin ardından basın çalışanları için kutlanan Gazeteciler ve Basın Bayramında, tüm basın personellerinin gününü kutlar ve başarılar dilerim. Yaşadığımız büyük afette hayatını kaybeden binlerce vatandaşımızın ailesine başsağlığı ve Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin ve devletimizin desteğiyle beraber ayağa kalkıp hızlı bir şekilde toparlanmak için çalışacağız. Sansürün kaldırılmasının yıldönümü olan bu anlamlı günde tüm gazetecilerimizi ve basın mensuplarını tebrik ediyorum. Bu güzel programı gerçekleştirdiği için Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’a ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. ” şeklinde sözlerini dile getirdi.

Programa katılan basın mensupları bu anlamlı gece için Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ve ekibine teşekkürlerini dile getirdiler.



Kaynak : PHA