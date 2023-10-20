Gazeteci Rauf Tamer, bugün öğle saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede 86 yaşında yaşamını kaybetti.
64 yıldır gazetecilik yapan Rauf Tamer, uzun yıllardır da gündemdeki konuları Posta Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendiriyordu.
Usta kalem Rauf Tamer, 20 Ekim 2023 Cuma günlü "Lanetleyerek..." başlıklı son yazısında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kaleme almıştı.
RAUF TAMER KİMDİR?
1937 yılında Sivas'ta dünyaya geldi.
Bursa Erkek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinnden mezun oldu.
Cumhuriyet Gazetesi spor muhabirliğiyle başlayan gazeteciliğini Ekspres, Tasvir, Yeni İstanbul, Halka ve Olaylara Tercüman, Hürriyet, Bayram, Sabah, Star, Dünden Bugüne Tercüman, Bugün gazetelerinde sürdürürken, Posta Gazetesi'nde yazarlığa devam etmekteydi.
2010'da Burhan Felek Basın Hizmet Ödülüne layık görülmüştü.