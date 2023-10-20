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Cumhuriyet Gazetesi spor muhabirliğiyle başlayan gazeteciliğini Ekspres, Tasvir, Yeni İstanbul, Halka ve Olaylara Tercüman, Hürriyet, Bayram, Sabah, Star, Dünden Bugüne Tercüman, Bugün gazetelerinde sürdürürken, Posta Gazetesi'nde yazarlığa devam etmekteydi.

Bursa Erkek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinnden mezun oldu.

64 yıldır gazetecilik yapan Rauf Tamer, uzun yıllardır da gündemdeki konuları Posta Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendiriyordu.

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