Alınan bilgiye göre yangın, Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi.

Mimar Sinan Parkı yakınlarında bulunan boş arazide biriken çöplerden dumanlar yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınırken, itfaiye erleri tarafından yangın 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın çevrede paniğe neden olurken, itfaiye erleri tarafından yapılan incelemede çöplerin gaz sıkışması nedeniyle yangının çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Kaynak : PHA