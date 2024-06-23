Alınan bilgilere göre olay, Sıratut Mahallesi'nde meydana geldi.

Erdem Caddesi üzerinde iki katlı binanın üst katında yalnız yaşayan Ali Avşar’ın (69) Kurban Bayramı'nda dışarı çıkmadığını ve koku geldiğini fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveni yardımıyla pencereden içeri giren sağlık görevlileri Ali Avşar’ın yerde hareketsiz yattığını fark etti. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Avşar’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede Avşar’ın bayramın birinci günü hayatını kaybettiği tahmin edilirken, cesedi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu. Avşar’ın ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA