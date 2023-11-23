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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca hazırlanan Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 2014-2019 yılları arasında piyasaya arz edilmiş doğal gaz sayaçlarının 2025 yılı sonuna kadar sökülerek, yerine geçerli muayenesi olan sayaç takılması kararlaştırıldı.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmelikle elektrik, su ve gaz sayaçlarının muayeneleri ile bu muayenelerin kimler tarafından, nerelerde ve nasıl yapılacağı, aykırılık durumunda hangi idari yaptırımların uygulanacağına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Sayaç muayeneleri Bakanlığın il müdürlükleri tarafından, kullanıcının kurduğu veya anlaştığı servislerde yapılacak.

Servislerin kullanımından dolayı Bakanlıktan ücret talep edilmeyecek.

SAYAÇ DEĞİŞİMİ İÇİN GEÇİŞ HÜKÜMLERİ EKLENDİ

1 Ocak 2014-31 Aralık 2019 döneminde piyasaya arz edilmiş veya son muayenesi bu tarihler arasında yapılmış gaz iletim şebekesinde veya iletim şebekesine doğrudan bağlı gaz sayaçları listesinin, kullanıcı tarafından ilgili il müdürlüğüne gelecek yılın şubat ayı sonuna kadar iletilmesi ve 2025 sonuna kadar sökülerek yerine geçerli muayenesi olan bir sayaç takılması gerekecek. Aksi takdirde sayacın kullanıcısı hakkında damga süresi geçmiş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı idari işlemler uygulanacak.

1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek yönetmeliğin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz