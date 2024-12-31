Çelik, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve 6 Bakanın katılımıyla Şanlıurfa’da gerçekleştirilen GAP Eylem Planı Bilgilendirme toplantısını küçükbaş hayvancılık açısından değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin kalkınması için GAP Bölgesinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Çelik, bölgede tarımsal potansiyelin azami şekilde kullanılmasının hedeflenmesi ve bu hedefler içerisinde küçükbaş hayvancılığa ayrı bir önem verilmesinin sektör adına memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Genel Başkan Çelik, yeni GAP Eylem Planında küçükbaş hayvan sayısının artırılmasının hedeflendiğine vurgu yaparak, " Ülkemiz genelinde Haziran 2024 verilerine göre küçükbaş hayvan sayımız 53,9 milyon olarak gerçekleşti. Yılsonu itibarıyla bu rakamın daha da yükseleceğini tahmin ediyoruz. Bölgesel olarak baktığımızda Doğu Anadolu Bölgemizden sonra ikinci sırada gelen Güney Doğu Anadolu Bölgemizde halen 10 milyon civarında olan küçükbaş hayvan sayımızın yeni GAP Eylem Planı ile 11,8 milyona çıkarılması hedeflenmiştir. Bu da % 18 lik bir artışı ifade etmektedir. Dolayısıyla bu artışı, kırmızı etteki sorunların büyük ölçüde çözüme kavuşturulması ve süt veriminin artırılması açısından oldukça önemli ve değerli buluyoruz. " ifadelerini kullandı.

Çelik, Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen 3 yıllık planlama dönemi sonunda küçükbaş hayvan sayısının 52,4 milyondan yüzde 13 civarındaki bir artış ile 61,1 milyona çıkarılmasını ve planlama döneminin sonunda et ithalatının gündemden çıkarılmasının hedeflendiğine dikkat çekerek, gerçekleşmesi halinde bunun hem ülke genelinde hem de GAP Bölgesinde yetiştiriciler ve tüketiciler tarafından memnuniyetle karşılanacağını anlattı.

Öte yandan GAP eylem planı ile birlikte hayvancılık alt yapısının geliştirilmesi ve 50 bin dekarlık alanda akıllı mera yönetimi uygulanarak meraların ıslah edilmesini hedefleyen projelere ağırlık verilmesinin hayvan sayısındaki artışa olumlu etki edeceğini vurguladı.

GAP Eylem Planında belirlenen hedeflerin gerçekleşmesinin ülkenin en önemli kazanımlarından biri olacağını belirten Çelik, " GAP Eylem planı bilgilendirme toplantısıyla ülkemize önemli kazanımlar sağlayacak yeni hedefler koyan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz başta olmak üzere toplantıya iştirak eden Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır, ve Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat’a tüm yetiştiricilerimiz, çiftçilerimiz ve üreticilerimiz adına şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sektörümüze hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen ve her daim yanı başımızda olan çiftçi ve üretici dostu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a canı gönülden teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sektörümüz için belirlediği nüfus başına bir küçükbaş hayvan hedefine ulaşma yönünde Bakanlığımız ile birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Kaynak : PHA