"Kura Çekimi Nyon'da Gerçekleşti"

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde yapıldı. Kura çekiminde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri de belli oldu.

"Galatasaray Young Boys ile Eşleşti"

Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'i şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda İsviçre temsilcisi Young Boys ile eşleşti. Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçı deplasmanda oynayacak. İlk maçlar 20-21 Ağustos tarihlerinde, rövanşları ise 27-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

"Fenerbahçe'nin Rakibi Lille'i Elemesi Durumunda Belli Olacak"

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Fransız temsilcisi Lille'i elemesi durumunda Play-Off Turu'nda Slavia Prag (Çekya) - Union Saint-Gilloise (Belçika) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, turu geçmesi durumunda ilk mücadeleye sahasında çıkacak.

"Diğer Eşleşmeler"

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu eşleşmeleri şu şekilde:

Young Boys (İsviçre) - Galatasaray

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Karabağ (Azerbaycan) / Ludogorets (Bulgaristan)

Midtjylland (Danimarka) / Ferencvaros (Macaristan) - Slovan Bratislava (Slovakya) / APOEL (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)

Jagiellonia (Polonya) / Bodo/Glimt (Norveç) - Kızılyıldız (Sırbistan)

Malmö (İsveç) / PAOK (Yunanistan) - Sparta Prag (Çekya) / FCSB (Romanya)

Fenerbahçe / Lille (Fransa) - Slavia Prag (Çekya) / Union Saint-Gilloise (Belçika)

Dinamo Kiev (Ukrayna) / Rangers (İskoçya) - Salzburg (Avusturya) / Twente (Hollanda)

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu zorlu süreçte başarılı olup, gruplara kalmak için tüm güçleriyle mücadele etmeleri bekleniyor. Türkiye'yi temsil eden bu iki takımın göstereceği performans, ülke puanına da önemli katkılar sağlayacak.

Kaynak : PHA