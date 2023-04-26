Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırıkkale Garı'nda düzenlenen Millet Bahçesi, Bilim Merkezi ve Yahşihan Yenişehir Köprülü Kavşağı ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bugün sadece Kırıkkale'ye değil, Ankara'dan Sivas'a kadar tüm bölge illere çağ atlatacak muhteşem bir projenin açılışını yapmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, hem Kırıkkale'ye çok büyük değer katacak hem de Türkiye'yi bu alanda farklı bir lige taşıyacak bir ulaşım projesini hizmete açtıklarını dile getirdi.

Türkiye'yi hızlı trenin konforuyla 2009'da ilk defa Ankara-Eskişehir, 2011'de Ankara-Konya, 2014'te Eskişehir-İstanbul, Konya-İstanbul, 2022 başında da Konya-Karaman hatlarını hizmete açarak tanıştırdıklarını, bu atılımları devam ettirdiklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şimdiye kadar yüksek hızlı trenin rahatlığını tecrübe eden yolcu sayısının 73 milyona ulaştığını ifade etti.

Bu hizmet zincirine bugün 405 kilometre uzunluğunda yeni bir altın halka eklediklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şunları söyledi:

"Ankara-Sivas hattının da ilave edilmesiyle Ankara merkezli yüksek hızlı demiryolu ağımızın en kritik aşamalarından birini daha tamamlıyoruz. Ankara-Sivas hattımız, Edirne'den Kars'a uzanan doğu-batı hızlı demiryolu koridorunun da önemli bir parçası olacaktır. Bu hattın devreye girmesiyle toplam demiryolu uzunluğunu 13 bin 896 kilometreye, hızlı tren hat uzunluğunu ise 2 bin 228 kilometreye çıkarıyoruz. Halihazırda toplam 3 bin 593 kilometre uzunluğunda hızlı tren hattında yapım çalışmaları devam ediyor. İnşallah Türkiye'yi diğer alanlarda olduğu gibi hızlı tren ve yüksek hızlı trende de dünyanın lider ülkelerinden biri hâline getireceğiz. Birileri bunu anlayamaz tabii. Kılıçdaroğlu ve avanesi ne diyordu? 'Fransa'daki gibi olmaz' diyorlardı ya? Hâlbuki biz 'dünya liderliğine oynuyoruz' diyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye en üst ligdedir, birilerini izleme noktasında değildir. Onu Kılıçdaroğlu ile avanesi düşünsün. Onlar oradalar. Birilerinden aferin alma peşindeler. Biz yolumuza devam edelim."

KIRIKKALE'YE YATIRIMLAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırıkkale'ye son 21 yılda 29 milyar liralık kamu yatırımı yaptıklarını, eğitim, gençlik, spor ve sosyal yardımlarda çok önemli hizmetlere imza attıklarını ifade etti.

Sağlıkta 300 yataklı Yüksek İhtisas Hastanesi’yle birlikte 16 tesis yaptıklarını, TOKİ vasıtasıyla 4 bin 45 konutu tamamladıklarını, 1400 konutun yapımına devam ettiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırıkkale'deki 3 millet bahçesi projesinden 2'sini tamamladıklarını, birinin yapımının sürdüğünü belirtti.

Ulaştırmada, 39 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol mesafesini 235 kilometreye çıkardıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şöyle konuştu:

"Bugün açılışını yaptığımız hızlı tren hattı yanında, Kırıkkale-Çorum-Amasya-Samsun Hızlı Tren Hattı'nın ilk etabının projesini tamamladık, inşasını 2023 yılı yatırım programına aldık. Tarım ve ormanda 5 baraj, 5 sulama tesisi, 28 dere ıslahı, 2 hidroelektrik barajı inşa ettik. Kırıkkaleli çiftçilerimize toplam 1,3 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayi ve teknolojide, şehrimize Silah Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile bir Teknokent ve bir araştırma-geliştirme merkezi kurduk. Enerjide, Kırıkkale'ye, Bahşılı'ya, Balışeyh'e, Yahşihan'a, Çelebi'ye, Çerikli'ye, Delice'ye ve Keskin'e doğal gaz arzı sağladık. Karakeçili ve Sulakyurt'a da yakında doğal gaz arzı sağlamayı planlıyoruz."

ULAŞIM YATIRIMLARI

AK Parti hükûmetlerinin 21 yılda hayata geçirdiği icraatların videolarını izleten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Kılıçdaroğlu'nun bunları anlaması bile mümkün değil. Hele avanesinin tahayyül etmesi mümkün değil. Yedi cumhurbaşkanı yardımcısı olacakmış da sekiz, dokuz, Allah bilir kim? Bir bakkalı dahi yönetemeyecekler ülkenin yönetimine talip olacaklar." dedi.

"BİRİLERİ, MEZHEP SİYASETİ YAPMAYA BAŞLADI"

İnsanları etnik ve mezhep farklılıkları üzerinden bölmenin değil, 85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye’yi kucaklaştırmanın peşinde olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Birileri, mezhep siyaseti yapmaya başladı. Panikledi herhalde. Daha çok panikleyeceksiniz" dedi.

"Bugüne kadar asla hemşehricilik, bölgecilik, mezhepçilik yapmadık. Etnik kökeni, meşrebi, mezhebi, inancı ne olursa olsun kimseyi hor, hakir asla görmedik, görülmesine de izin vermedik" diyen Oktay, "Kimseye de 'Sen kimsin?' diye sormadık. Yaratılanı severiz yaratandan ötürü. Hep 'Gelin canlar bir olalım, beraber olalım, kardeş olalım.' dedik. Bundan sonra da yolumuza bu şekilde devam edeceğiz. Üç-beş oy uğruna birilerinin bu milleti bölmesine, parçalamasına, kardeşi kardeşe düşman etmesine fırsat vermeyeceğiz. Türkiye'nin tekrar 70'lerin, 90'ların anarşi günlerine geri döndürülmesine müsaade etmeyeceğiz. Fitne tüccarlarına karşı hep birlikte uyanık olacağız. Kifayetsiz muhterislerin oyununa gelmeyeceğiz. Emperyalistlerin propagandalarına aldırmayacağız. Hayal satan işportacı siyasetçilerin vaatlerine kanmayacağız. Oy kullanmaya giderken öfkeyle, kırgınlıkla, kızgınlıkla değil, sağduyuyla basiret ve ferasetle hareket edeceğiz. Hele hele pireye kızıp yorganı yakanlardan asla olmayacağız. Son 21 yıldır olduğu gibi lafa değil, işe ve icraata bakacağız" diye konuştu.