Alınan bilgiye göre, Damlıca köyü yakınlarında Fırat Nehri'nde meydana geldi.

Hava sıcaklığının 45 dereceyi geçtiği kentte Fırat Nehri'ne serinlemek için giren Musa Kırgın, suya girdikten sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekiplerinin de destek verdiği 1 saatlik arama sonucunda Kırgın'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kırgın'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA