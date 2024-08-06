İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonla ilgili: “Aziz milletimizin bilmesini isterimki; firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz.” açıklamasında bulundu.



1 ile 5 yıldır aranmakta olan 4 bin 489 şahıs, 5 ile 10 yıldır aranmakta olan 19 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 9 şahısın ÇEMBER-20 operasyanlarıyla yakalandığını belirten Bakan Yerlikaya, yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığını da açıkladı.

Hırsızlıktan 698 şahıs, dolandırıcılıktan 454 şahıs, yağmadan 180 şahıs, adam öldürmeden 180 şahıs, cinsel suçlardan 131 şahıs, narkotik suçlardan 731 şahıs terörden 39 şahıs, KOM (Kaçakçılık, oraganize) 458 şahıs olmak üzere diğer suçlardan yakalananlarla toplam 4 bin 517 şahıs yakalandı.

İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi.

Kaynak : PHA