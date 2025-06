Başhekim Topçu: “Durumu kritik ama her şey yapılıyor”

Başhekim Prof. Dr. İsmet Topçu, kamuoyunun merakla beklediği açıklamayı bugün yaptı. Topçu, yaklaşık 16 saattir yoğun bakımda olan Başkan Zeyrek’in hayati tehlikesinin sürdüğünü, ancak bazı olumlu gelişmelerin kaydedildiğini belirtti:

“EKMO cihazına bağlanan hastamızdan olumlu yanıt aldık. İdrar çıkışında yaşanan sorunlar diyalizle giderildi ve bu da tedavi açısından sevindirici. Ancak yoğun bakım süreci çok dinamik bir süreç. Her an her şey değişebilir. Genel durumu kritik, fakat yapılması gereken tüm işlemler başarıyla uygulanıyor.”

Yoğun bakım sürecinin çok hassas ilerlediğini kaydeden Topçu, hastaya beyin cerrahisi, nöroloji, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, anestezi ve yoğun bakım ekiplerinin birlikte müdahale ettiğini belirtti.

Uyandırma İçin Erken, Beyin Fonksiyonları İzleniyor

Zeyrek’in uyandırılması ya da beyin fonksiyonlarının normal seyirde olup olmadığının şu aşamada değerlendirilemeyeceğini belirten Başhekim Topçu, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“Şu an için uyandırma işlemini konuşmak çok erken. Öncelikli mücadelemiz, temel yaşam desteği üzerinde yoğunlaşıyor. Başkanımızın genç olması ve daha önce kalp hastalığı yaşamamış olması, olumlu yanıt alınmasında etkili oldu.”

Siyasi Destek ve Manisa Halkının Dayanışması Dikkat Çekti

Başhekim Topçu’nun yanında açıklama sırasında Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Fatih Zeren, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ve Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik de yer aldı.

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ise, sürece ilişkin umutlu mesajlar vererek, “Ferdi Başkan çok güçlü. Dualarınızla ayağa kalkacak. Biz bir yola çıktık, birlikte de yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Özalper, Manisa halkının da Başkan Zeyrek’e olan bağlılığını gösterdiğini vurgulayarak, “İnsanlara evlerine gitmeleri söylendi ama kimse ayrılmak istemedi. Herkes burada dua ediyor. Bu, büyük bir dayanışmanın göstergesidir” ifadelerini kullandı.

