Yoğun katılımın olduğu törende vatandaşlarla tek tek ilgilenen Başkan Tutdere, çocukların ve gençlerin de yoğun ilgisiyle karşılaştı. Özellikle gençlerin fotoğraf çekilme taleplerini geri çevirmeyen Tutdere, halkla samimi anlar yaşadı.

“Bayramı Hemşehrilerimizle Paylaşmak En Büyük Mutluluk”

Perre Haber Ajansı mikrofonlarına açıklamalarda bulunan Başkan Tutdere, Adıyaman’ın yeniden inşası sürecinde aralıksız çalıştıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

“İlk günden bu yana Adıyaman’ımız için çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Şehrimizin yeniden inşası süreci hızla devam ediyor. Bugün de bayram münasebetiyle sosyal tesislerimizde çok yoğun bir misafir ağırladık. Adıyamanlı hemşehrilerimiz akın akın buraya geldiler. Onlarla bayramlaşmanın büyük mutluluğunu yaşadık. Bu anlamlı günde bir arada olmak, bizler için onurdur. Tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı’nı kutluyor, bayramın kardeşliğe ve adalete vesile olmasını diliyorum.”

“Bayramlaşmaları Geleneksel Hale Getireceğiz”

Tutdere, Adıyaman Belediyesi olarak bu tür buluşmaları geleneksel hale getireceklerini de belirterek:

“Artık bunu geleneksel hale getirdik. Bundan sonra her bayramın ikinci günü burada hemşehrilerimizle bayramlaşacağız. Gençlerimizle, çocuklarımızla bir arada olduk. Ekiplerimiz bayram boyunca sahada teyakkuza geçmiş durumda. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. İnşallah tatil sonuna kadar da bu huzur sürer,” dedi.

“Buruk Ama Kararlı Bir Şekilde Birlikteyiz”

Konuşmasında 6 Şubat depremlerini de anan Tutdere, hayatını kaybedenleri rahmetle anarak sözlerini şöyle tamamladı:

“6 Şubat'ta kaybettiğimiz canlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Hayatta kalanların acılarını paylaşmaya devam ediyoruz. Buruk da olsa bayramları karşılamaya, bu kentte birliği, kardeşliği ve umudu yeniden inşa etmeye devam edeceğiz. Tüm basın camiasının da bayramını kutluyorum.”

Kaynak : PHA