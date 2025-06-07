Güneydoğu’nun En Başarılı Vekilleri Arasında

ORC Araştırma’nın 2025 Mayıs ayında yaptığı “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin En Başarılı Milletvekilleri” araştırmasında Resul Kurt, %24,1’lik destek oranıyla ilk 5 içinde yer aldı. Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak ve Kilis’te toplam 3230 katılımcıyla gerçekleştirilen ankette, Kurt’un adı Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu ve Sermet Atay gibi isimlerle birlikte anıldı. Bu başarı, Kurt’un sadece Adıyaman’da değil, tüm bölge genelinde takdir edilen bir siyasi figür olduğunu ortaya koydu.

ORC’den Türkiye Geneli Anket: Ak Parti’ye En Güçlü Destek %43,8

2-6 Mayıs 2025 tarihleri arasında 26 ilde, 3120 kişiyle yapılan “Siyasi Partilerin Oy Potansiyelleri” araştırmasına göre Adalet ve Kalkınma Partisi, %43,8 oy potansiyeli ile Türkiye genelinde ikinci sırada yer aldı. CHP %49,5 ile listenin ilk sırasında görülürken, MHP %22,6, Zafer Partisi %16,9, DEM Parti %14,9 ve Büyük Birlik Partisi %13,5 oy potansiyeline sahip oldu. Anahtar Parti ise %12,7 ile %10 bandını geçen yeni siyasi aktörler arasında öne çıktı.

Bu tabloda dikkat çeken bir unsur da Resul Kurt gibi milletvekillerinin sahadaki performansı ve halkla kurduğu güçlü bağ, AK Parti’nin oy potansiyelini yukarı taşımada etkili oluyor.

Adıyaman’da Yatırımların Takipçisi

Kurt, Adıyaman’daki TOKİ kalıcı konutlarının hızla tamamlanması, İndere ve Örenli bölgelerinde okul ve altyapı çalışmalarının hızlandırılması, Çelikhan Yolu, Sincik - Kahta yolu, yeni öğretmenevlerinin yapımı, sağlık alanındaki geniş yatırımlar ve sosyal destek programlarıyla birebir ilgilenerek şehrin yeniden ayağa kaldırılmasında önemli bir aktör oldu.

Bakanlarla kurduğu yakın diyalog ve görüşmelerle Adıyaman’daki yatırımları hızlandırmayı başaran Kurt, deprem bölgesi olarak Adıyaman’ın özel ihtiyaçlarını Ankara’ya taşıyarak çözüme kavuşturma konusunda kararlılığını sürdürüyor.

“Siyaset Milletle Yapılır, Masa Başında Değil”

Resul Kurt, saha çalışmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmelerde sık sık “Siyaset masa başında değil, milletin içinde yapılır. Bize düşen; dinlemek, çözmek ve adım atmaktır” ifadelerini kullanıyor. 6 Şubat depremlerinden sonra sahada bizzat bulunarak vatandaşlarla birebir temas kuran Kurt, “En iyi yasa, en doğru politika, milletin ihtiyacını karşılayandır” anlayışıyla hareket ettiğini belirtiyor.

Sadece Vekil Değil, Uzman Bir Ses

Sosyal güvenlik uzmanı kimliğiyle tanınan Doç. Dr. Resul Kurt, EYT, asgari ücret, emeklilik reformları gibi konularda Meclis’te ve kamuoyunda sıkça görüşlerine başvurulan bir isim. Bilgiye dayalı, çözüm odaklı ve yapıcı yaklaşımları onu teknik konularda da güvenilen bir kaynak haline getiriyor.

Adıyaman’da En Güvenilen Siyasi İsimlerden Biri

Adıyaman’da 1-3 Haziran 2025 tarihlerinde ORC Araştırma tarafından yapılan ankette, “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna katılımcıların %44,9’u AK Parti yanıtını verdi. Bu oran, 14 Mayıs 2023 seçimlerine göre bir miktar düşüş anlamına gelse de, AK Parti hâlâ açık ara birinci parti konumunda. Bu başarının arkasındaki isimlerden biri de, seçmene güven veren tarzıyla öne çıkan Resul Kurt.

Gelecek Döneme Yön Verecek Aktörlerden

Resul Kurt’un, sadece mevcut konjonktürde değil, AK Parti’nin gelecekteki politik yapılanmalarında da önemli rol üstlenmesi bekleniyor. Siyaset uzmanlarına göre Kurt, hem teknik donanımı hem de halkla güçlü bağları sayesinde partinin kurumsal kimliğini güçlendiren isimlerin başında geliyor.

Kaynak : PHA