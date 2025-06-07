Kahta Kaymakamı Üsame Soysal’ın ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşma törenine; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Hüseyin Özhan, Mustafa Alkayış ve Doç. Dr. İshak Şan, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum amirleri, kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bayramlaşma programında katılımcılar tek tek birbirlerinin bayramını kutlarken, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından artan toplumsal dayanışma ve birlik mesajları dikkat çekti.

Bayramlaşma töreninde milletvekilleri, belediye başkanı ve diğer protokol üyeleri, özellikle çocuklarla yakından ilgilendi, bayram sevincine ortak oldu.

Törenin ardından katılımcılara çeşitli ikramlar sunulurken, program samimi bir atmosferde sona erdi.

Kaynak : PHA