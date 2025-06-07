Altınşehir Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen bayramlaşma töreninde Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve eşi Emral Tutdere, belediye başkan yardımcıları vatandaşları karşıladı.

Bayramlaşma törenine siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belde belediye başkanları, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşma töreninde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Abdurrahman Tutdere şu ifadelere yer verdi; “Bayramın birbirimize, kardeşliğimize vesile olmasını diyoruz. Zor bir zamanda bir aradayız, şehrimizi yeniden inşa ediyoruz. Birlik, kardeşlik içerisinde Adıyaman’ı yeniden ayağa kaldıracağız. 6 Şubat’ta büyük bir yıkım yaşanmış, çok büyük bedeller ödemiş olan bu kentinizde bayramlarda yan yana gelerek, omuz omuza durarak yeniden bu kenti ayağına kaldıracağız. Bayramın birliğimize, kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. Buraya kadar geldiğiniz, bu anlamlı günlerinizi yalnız bırakmadığını için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizin bayramını kutluyorum, Allah hepinizden razı olsun.”

Kaynak : PHA