“Kamu Katkısı Ekonomik Göstergelerin Çok Altında”

ATSO’nun 15. Grup Meslek Komitesi Aralık ayı olağan toplantısında konuşan Bereket, 2005 yılında çıkarılan 5378 sayılı Kanun kapsamında engelli bireylerin rehabilitasyon hizmet bedellerinin devlet tarafından karşılanmasına karar verildiğini hatırlattı. Ancak, son yıllarda özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine ödenen kamu katkısının ekonomik göstergelerle uyumsuz olduğunu belirtti. Bereket, 2005 yılında bir öğrenci için ödenen aylık tutarın asgari ücret seviyesindeyken, 2024 yılında bu oranın asgari ücretin yalnızca %35’ine düştüğünü vurguladı.

“Ekonomik Yük Artıyor”

Bereket, özel rehabilitasyon merkezlerinin artan maliyetlerle karşı karşıya kaldığını ifade ederek şunları söyledi:

“Personel maaşlarından akaryakıt, kira, kırtasiye ve eğitim materyallerine kadar pek çok alanda öngörülemeyen artışlarla karşılaşıyoruz. Bu durum kurumlarımızı ağır bir ekonomik tablo ile karşı karşıya bırakıyor. Sadece kamu kaynaklarıyla hizmet sunma zorunluluğumuz dikkate alındığında, acil düzenlemeler gerekiyor.”

Yeni Düzenleme Talepleri

Bereket, yaşanan sorunların çözümü için önerilerini şu şekilde sıraladı:

Kamu katkısının artırılması: Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde hizmet alan her birey için ödenecek tutarın net asgari ücretin %50’sine denk gelmesi.

Eğitim saatlerinin düzenlenmesi: Ayda 8 saat bireysel, 4 saat grup eğitimi verilmesi; yalnızca bireysel eğitim önerilen bireyler için ise ayda 10 bireysel seans uygulanması.

Bu düzenlemelerin hayata geçirilmesi durumunda, rehabilitasyon hizmetlerinin geleceğe yönelik planlamasında önemli bir iyileşme sağlanacağını belirten Bereket, "Seans ücretlerinin belirli bir orana bağlanması, hizmet sunulan özel gereksinimli bireyler açısından da büyük bir kazanım olacaktır” ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir Hizmet İçin Çağrı

ATSO Meclis Üyesi Fatin Rüştü Bereket, önerilerinin 1 Ocak 2025’ten itibaren uygulanmaya başlaması gerektiğini belirterek, bu düzenlemelerin hem kurumların sürdürülebilirliği hem de özel gereksinimli bireylerin kaliteli eğitim alması açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak : PHA