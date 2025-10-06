Mustafa KAMIŞ - Kahta AKYOL Derneği Genel Başkan Yardımcısı Fatih Dede, kişisel çıkar ve hesapların siyasete yön vermesine tepki göstererek 'Gençlerin önünü kapatan her adım, bu topraklarda bir kara leke olarak kalacaktır' dedi.

'Bazı Siyasetçiler, Çıkarları İçin Gençleri Şimdi Hatırladı'

Kahta'da uzun süredir gençlerin hak ettiği konumlara gelebilmesi için mücadele verdiklerini dile getiren Fatih Dede, geçmişte gençleri yok sayan siyasetçilerin, bugün menfaatlerine dokunan gelişmeler sebebiyle gençlerle ilgilenmeye başladığını söyledi. Dede, bu durumun samimiyet eksikliğini açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Daha önce genç siyasetçileri yok sayanların bugün çıkarları doğrultusunda gençlerle ilgilenmeye başladıklarının altını çizen Dede, 'Kahta siyasetinde uzun zamandır genç kardeşlerimizin hak ettiği yerleri alması için çaba gösteriyoruz. Ancak ne yazık ki bazı siyasetçiler, gençlerin önünü açmak yerine onları görmezden gelmeyi, seslerini kısmayı tercih ediyor. Daha düne kadar genç siyasetçileri yok sayanlar, bugün menfaatlerine dokunan bazı gelişmeler sebebiyle bir anda gençlerle ilgilenmeye başladılar. Bu tavır net bir şekilde gösteriyor ki, bazıları için doğrular değil, çıkarlar ve kişisel hesaplar önceliklidir' dedi.

'Kahta'nın Geleceği Gençlerin Ellerindedir'

Gençlerin siyasette aktif rol almasının ilçenin geleceği için büyük önem taşıdığını vurgulayan Dede, bu gerçeği görmezden gelen anlayışın Kahta gençliği tarafından asla unutulmayacağını ifade ederek şunları söyledi:

'Güzel ilçemiz Kahta'nın geleceği gençlerin elinde şekillenecektir. Bu gerçeği kabul etmeyen, gençlerin önünü kapatıp sadece belli şahıslarla siyaset yapmayı seçen zihniyet bilmelidir ki; bu tutumları Kahta gençliği tarafından asla unutulmayacak. Siyasi çıkarları uğruna şekilden şekle girenler, günü kurtarmak için hareket edenler, bir gün tarih karşısında hesap vereceklerdir.'

'Gençlik Artık Her Şeyin Farkında'

Kahta gençliği, artık siyasette olup bitenleri dikkatle takip edip kimin samimi, kimin kişisel menfaat peşinde olduğunu ayırt edebilecek bilinç düzeyine ulaştı. Kahta gençliği artık uyanmış, olanı biteni çok iyi görmektedir. Kimin samimi, kimin çıkar peşinde olduğunu ayırt edecek bilince sahiptir. Ve unutulmasın ki, gençlerin önünü kapatan her adım, bu topraklarda bir kara leke olarak kalacaktır.'

Kaynak : PERRE