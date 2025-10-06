Şeriban ÖZÇAKMAK - Basın Kartı Sahipleri Derneği Genel Kurulu'nda yeni yönetim oy birliği ile belirlendi. Tek liste halinde gidilen Genel Kurul'da Murat Çeliker yeniden başkanlığa seçildi. Genel Kurul'da açıklamalarda bulunan Basın Kartı Sahipleri Dernek Başkanı Murat Çeliker, 'Bilindiği üzere cemiyetimiz geçen ay kuruldu, bugün ise Genel Kurulumuzu yaparak bir an önce resmi işleminizi bitirmek ve yavaş yavaş faaliyetlerimizi yapmak üzere harekete geçtik. Kısa sürede Genel Kurulumuzu yapıp, yönetimimizi de oluşturmak için sizlerle beraberiz, tekrar hoş geldiniz. Konuşmamın başında, altını gururla çizerek belirteyim ki, Basın Kartı Sahipleri Cemiyeti'miz Türkiye'de ilktir' ifadelerini kullandı.

'Basın Derneklerine Rekabet Oluşturmak Gibi Bir Düşünceye Sahip Olmadık'

Birlik ve beraberliği pekiştirmek için yola çıktıklarını vurgulayan Çeliker, 'Türkiye medyası için oldukça önemli olan ve büyük bir eksiği dolduracak olan Cemiyetimizin merkezinin, yani doğum yerinin de güneşin en güzel doğduğu ve en güzel battığı kadim şehrimizde, Adıyaman'ımızda olması bizim için de ayrı bir gurur kaynağıdır. Bizler bu Cemiyeti kurarken mevcuttaki diğer mesleki kuruluşlarımız, yani Basın Derneklerine rekabet oluşturmak, ayrıştırmak gibi bir düşüncede olmadık. Öncelikle bunun bilinmesini isterim. Zaten üyelerimizin çoğunun diğer Cemiyetlerde de üyelikleri devam etmektedir. Biz aslında birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, birleştirmek için yola çıktık. Bilindiği gibi bizler mesleğimiz gereği hep memleketin sorununu çözerken veya çözüm önerileri sunarken kendi sorunlarımızı görmezden geldik, erteledik' dedi.

'Gazeteci Halk İle Devlet Arasında Köprüdür'

Basın kartı sahiplerinin sorunlarına da değinen Çeliker, 'Bizler, yani Basın Kanunun 212'inci maddesi başta olmak üzere ilgili tüm yasalarda belirtilen şartları yerine getiren, Devletimizin denetimine tabi, Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesindeki Bağ-Kur veya SSK primlerini, Vergilerini, kısacası mesleki zorunluluklarını yerine getiren Gazetecileriz, medya kuruluşu sahibi veya çalışanlarıyız. Bilindiği gibi Gazeteci halk ile devlet arasında köprüdür; Bizler hem vatandaşımızın derdiyle dertleneceğiz hem de bu dertlerin çözümü için devletimizin yöneticilerine ışık tutacağız' dedi.

'İstisnalar Hariç Hepimiz Daracık Konteynerlerde İşimizi Yapmaya Çalışıyoruz'

Çeliker, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

'Biz aynı zamanda bu dernek çatısında bir araya gelen meslektaşlarımızın da maddi ve manevi dertlerinin çözümü için el ele olacağız. Tüm hemşerilerimiz gibi bir yandan ekonomik krizler, bir yandan pandemi ve bir yandan da 6 Şubat depremleri nedeniyle maddi ve manevi zor günler yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Pandemide ve depremde çok sayıda meslektaşımız şehit oldu, yaşayanlarımızdan aile fertlerini, akrabalarını kaybeden oldu, mekânları cennet olsun, bazı kardeşlerimiz sağlık sorunu yaşıyor, Allah şifa versin. Ve maalesef ekonomik kayıplarımız oldu. Gazetesini kapatmak zorunda olan var, borç-harç yaşatmaya çalışan var, çoğumuz mesleğimizi icra edebilmemiz için gerekli cihaz, makine ve ekipman eksikliğiyle boğuşuyoruz, istisnalar hariç hepimiz daracık konteynerlerde işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bu nedenle birlik, beraberlik içerisinde yardımlaşmaya, kenetlenmeye çok ihtiyacımız var.

Bu kötü günlerin bir an önce bitmesini yüce Rabbimizden dilerken hep beraber üreteceğimiz projelerle ve güç birliğiyle, bir an önce kalıcı ofislerimize kavuşmak, eksik araç, gereç ve ofis malzemelerimizi temin etmek üzere gayret etmek amacıyla bu derneğimizi kurduk. Derneğimizin tüm üyeleri eski adıyla sarı basın kartı, şimdiki adıyla turkuaz kart sahibi olan kişilerden oluşmakta. Bu da tüm üyelerimizin mesleki kuralları bildiğini, belirli bir tecrübe edindiğini, yani basın mensubu olarak topluma hizmet üretme noktasında kendisini ispat ettiğini göstermektedir. Merhum babam dan aldığım (Sürekli Basın Kartı Sahibi) Yaklaşık mesleğin 40 yıldır içerisindeyim. Kendimi bildim bileli, gazetenin tüm aşamalarında ve tüm kademelerinde çalışmış biri olarak, sizlerden aldığım güçle, birlikte faaliyetler yapacağız. Bu faaliyetlerimizi yaparken yapıcı öneri ve eleştirilerle halkımızın faydasına hizmetlere vesile olacağımıza inanıyorum. Hepinize derneğimizin kurulmasında göstermiş olduğunuz yoğun çabadan dolayı teşekkür ediyorum.'

Konuşmaların ardından genel kurulun maddelerine geçildi. Murat Çeliker, Zeynal Selahattin Alptekin, Osman Gül, Mehmet Emin Danış ve Yılmaz Çoban'dan oluşan tek liste halinde gidilen kongrede, Murat Çeliker yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Kaynak : PERRE