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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan "Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi" paylaşımında bulundu.

Paylaşımında "Filistin İçin Tek Yürek" konulu zirvenin İsrail tarafından Gazze’de yapılan katliama karşı uluslararası alanda çok güçlü bir sesin yükselmesine vesile olduğunu belirten İletişim Başkanı Altun, paylaşımında, "Bu ses, insanlığın ortak vicdanının sesidir. Zirve sonunda Sayın Emine Erdoğan’ın çağrı metninde vurgulandığı gibi “Gazze’de süren katliamları durdurmak için derhal ve topyekün harekete geçilmeli, Gazze’de okul hastane ve diğer tıbbi tesisler, mülteci kampları, BM tesisleri ve ibadethaneler dahil tüm sivil yerleşim yerlerini hedef alan İsrail saldırıları derhal durdurulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Zirveye özel olarak hazırlanan "İşgal Altındaki Filistin'in Haklı Davasında Türkiye'nin Barış Diplomasisi" kitabı için “Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin Filistin davası mücadelesini kayıt altına alan önemli bir eser olarak öne çıkmıştır” diyen İletişim Başkanı Altun, Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç dilde hazırlanan kitabın, İsrail-Filistin meselesinin tarihinden günümüze kadar olan gelişmelere odaklanarak Türkiye'nin barış diplomasisini vurguladığının altını çizdi.

Zirve marjında hazırlanan "Gazze: Direnen İnsanlık" isimli serginin de katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandığını belirten İletişim Başkanı Altun paylaşımını “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kitabın takdim yazısında da ifade ettiği gibi...

"Geçmişten günümüze zulme uğrayanın yanında, zalimin karşısında olan mazlumlara kucak açan Türkiye, bugün de masum ve mazlum Filistin halkının yanında durmaktadır. Gazze'de tüm dünyanın gözleri önünde yapılan katliamların durdurulması, bizim hem insani vazifemiz hem de inancımızın bir gereğidir." İfadeleriyle tamamladı.