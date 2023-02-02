Bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelen ve görüşülmesine başlanan Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi için Genel Kurul'a geleceği tarih belli oldu.

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, EYT düzenlenesini önümüzdeki hafta Salı günü (7 Şubat 2023) Genel Kurul'un gündemine almayı planladıklarını açıkladı.