7 Gündür Devam Eden Yükseliş Serisi Rekor Getirdi

Son 7 gündür aralıksız devam eden yükseliş trendi, bugün yeni bir zirve ile sonuçlandı. Euro/TL kuru, 40,00 seviyesini aşarak yeni tarihi zirvesine ulaştı. Küresel piyasalarda ve Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmeler, döviz talebini artırırken, TL'nin zayıflaması sürecin daha da hızlanmasına yol açıyor.

Dolar/TL de Rekor Kırdı

Türk Lirası’ndaki değer kaybı sadece Euro karşısında değil, ABD Doları karşısında da yeni rekorları beraberinde getirdi. Bugün Dolar/TL kuru 36,58 seviyesine ulaşarak tarihi zirvesini yeniledi.

Ekonomistler, Türkiye’de devam eden enflasyonist baskılar, para politikası kararları ve küresel piyasalardaki gelişmelerin, TL'nin zayıflamasında etkili olduğunu belirtiyor. Önümüzdeki süreçte Merkez Bankası’nın faiz politikası ve hükümetin ekonomik önlemleri, döviz kurlarındaki hareketliliğin yönünü belirleyecek kritik faktörler arasında yer alıyor.

Kaynak : PHA