"Sokak Hayvanları Sorunu Ertelenemez Bir Meseledir"

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son dönemde yaşanan olaylara dikkat çekerek, sahipsiz hayvanların oluşturduğu riskin ertelenemez bir sorun olduğunu vurguladı. Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Hakkâri Yüksekova ve Konya Karatay’da iki evladımızın hayatını kaybetmesi, Erzurum Narman’da bir evladımızın yaralanması, sahipsiz hayvan sorununun ertelenemez bir mesele olduğunu bir kez daha göstermiştir. Başta çocuklarımız olmak üzere, vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyden önce gelmektedir."

"Belediyeler ve İl Özel İdareleri Sorumluluklarını Yerine Getirmeli"

Sahipsiz hayvanların kontrol altına alınmasının yerel yönetimlerin sorumluluğunda olduğunu belirten Tunç, belediyelerin görevlerini eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini ifade etti:

"Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde belediyeler ve il özel idareleri, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması ve barınakların etkin işletilmesi konusunda sorumludur. Yetkililerin görevlerini eksiksiz yerine getirmesi büyük önem arz etmektedir."

Bakan Tunç, bu süreçte ihmali bulunan belediyeler hakkında adli ve idari soruşturmaların başlatıldığını ve hukuki sürecin işlediğini belirtti.

"Vatandaşlarımızın Güvenliği Önceliğimizdir"

Sokakları daha güvenli hale getirmek için çalıştıklarını ifade eden Tunç, kamu düzeni ve vatandaşların güvenliği konusunda taviz verilmeyeceğini belirtti:

"Sokaklarımızı güvenli hale getirmek ve vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak konusundaki kararlılığımız tamdır. Kamu düzenini ve vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden ihmallere asla göz yumulmayacaktır."

Tunç’un açıklamaları, son dönemde sahipsiz hayvanlar nedeniyle yaşanan üzücü olayların ardından hükümetin bu konuya yönelik daha sıkı önlemler alacağının sinyali olarak değerlendirildi. Belediyelerin Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde görevlerini yerine getirmesi için yaptırımların artırılması gündemde.

Kaynak : PHA