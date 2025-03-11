"Kürt Sorununun Çözümü Demokrasiyle Mümkündür"

Özgür Özel, DEM Parti eş genel başkanlarıyla gerçekleştirdikleri görüşmeye atıfta bulunarak CHP’nin Kürt meselesindeki tutumunun net ve tutarlı olduğunu belirtti. CHP’nin bu soruna konjonktürel olarak değil, demokratik ilkeler çerçevesinde yaklaştığını vurgulayan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Dün DEM Parti’nin değerli eş genel başkanlarını ve heyetini genel merkezimizde ağırladık. Kürt meselesinde tarihsel tutarlılığa sahip bir parti olarak, CHP’nin bu konudaki tutumunun net olduğu biliniyor. Kürtler ‘Sorunumuz var’ diyorsa, Kürt sorunu vardır ve çözülmelidir. Peki nasıl çözülmelidir? Demokratikleşme ile çözülmelidir. Bu Meclis çatısı altında çözülmelidir. Hem Kürt sorununun hem de Alevilerin ve Türkiye’de ifade özgürlüğü ile ilgili tüm hak ihlallerinin çözümü için geniş kapsamlı bir demokratikleşme paketine ihtiyaç vardır."

"Kayyum Uygulamalarına Son Verilmeli"

Kayyum atamalarını eleştiren Özel, demokrasinin temel ilkelerinin ihlal edildiğini ve halk iradesinin gasp edildiğini ifade etti:

"Bir yandan belediyelere kayyum atayacaksın, Kürtlerin yoğun olduğu şehirlerde ve ilçelerde ‘Biz yöneteceğiz, siz teröristsiniz’ diyeceksin. Sonra başka bir müzakere süreci başlatıp, farklı bir açılım yapmaya çalışacaksın. Biz CHP olarak diyoruz ki, kayyumları tarihe gömmeliyiz. Seçimle gelen, ancak seçimle gider. Halkın iradesine saygı duyulmalıdır. Bunu yapmanın yolu, herkesin ifade özgürlüğünü ve inanç özgürlüğünü güvence altına almaktır. Devlet tarafsız olmalı ve yasakları yasaklayan bir anlayışa geçiş yapmalıdır."

"Demokrasinin ve Özgürlüklerin Önünü Açmalıyız"

Özel, Türkiye’de demokrasinin gerilediğini ve yasakların arttığını belirterek, AKP iktidarının Türkiye’yi özgürlüklerin en fazla kısıtlandığı ülkelerden biri haline getirdiğini söyledi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a çağrıda bulunan Özel, demokrasi yolunda inisiyatif alınması gerektiğini ifade etti:

"Yıllarca ‘yasaklarla mücadele edeceğiz’ diyenler, Türkiye’yi dünyada yasakların en fazla olduğu ülkelerden biri haline getirdi. Bu Meclis’in başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’a çağrıda bulunmuştum: Gelin, bu parlamentonun tüm partilerini Türkiye’nin sorunlarını çözmeye, demokrasiyi genişletmeye ve ülkemizin ekonomik olarak güçlenmesini sağlayacak büyük bir demokrasi yürüyüşüne dahil edelim. Sayın Kurtulmuş’un inisiyatif almasını bekliyoruz."

"CHP Anayasa Pazarlığının İçinde Olmaz"

Özel, Türkiye’nin mevcut anayasasına bile uymayan bir iktidarla yeni anayasa tartışmalarına girmeyeceklerini, CHP’nin hiçbir anayasa pazarlığının içinde olmayacağını belirtti:

"CHP’nin köklü bir geleneği ve sağlam bir yapısı vardır. Biz Türkiye’nin gerçek bir demokrasiye kavuşmasını istiyoruz. CHP olarak, mevcut anayasaya bile uymayanlarla yeni bir anayasa masasına oturmayız. Hiçbir pazarlığın tarafı olmayız. Eğer birileri gizli pazarlıklar yaparsa, biz onlarla aynı yerde olmayız."

"23 Mart Türkiye’nin Baharıdır"

Özel, CHP’nin üye sayısının artmasına dikkat çekerek, partinin önümüzdeki seçimler için hazır olduğunu ve 23 Mart’ta yapılacak ön seçimlerin önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Gençlerin CHP’ye yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Özel, şu çağrıyı yaptı:

"Şubat ayında ‘Baba evinin kapıları açıldı’ dedik. O gün 1 milyon 530 bin üyemiz vardı. 70 bin yeni üye beklerken, 230 bin kişi CHP’ye üye oldu. Bugün 1 milyon 750 bin üyeye ulaştık. Türkiye’nin geleceğini belirleyecek ön seçim süreci 23 Mart’ta gerçekleşecek. 23 Mart sabahı uyanın, ayağa kalkın ve sandık başına koşun. Bir sonraki cumhurbaşkanını seçmeye gidiyorsunuz!"

"CHP, Türkiye’yi Gerçek Demokrasiye Kavuşturacak"

Özgür Özel, CHP’nin Türkiye’yi tam demokratik bir yapıya kavuşturmayı hedeflediğini vurgulayarak, partinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda ilerlediğini söyledi:

"Kimse bizden Türkiye’nin demokratikleşmesine engel olmamızı beklemesin. CHP’nin kendi planı vardır. O da Türkiye’yi gerçek bir demokrasiye kavuşturmak, Atatürk’ün hayallerini gerçekleştirmektir."

Özgür Özel’in açıklamaları, CHP’nin Kürt meselesi, demokratikleşme süreci ve anayasa değişikliği konularındaki tutumunun net olduğunu ortaya koydu. Özel, Türkiye’de özgürlüklerin artırılması, kayyum uygulamalarının kaldırılması ve Kürt sorununun demokratik yollarla çözülmesi gerektiğini vurgularken, partisinin anayasa değişikliği konusunda hiçbir pazarlığın içinde olmayacağını açıkça belirtti.

Kaynak : PHA