"PKK'nin Yerine YPG Getiriliyor"

Özatıcı, Ortadoğu'da yaşanan gelişmeleri değerlendirerek, PKK’nin son yıllarda isim değiştirerek faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti. Suriye’deki gelişmelere dikkat çeken Özatıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Zaten PKK diye bir şey kalmadı. Son 11 yılda PKK, adını ve coğrafi konumunu değiştirdi. PKK, YPG oldu ve Suriye’nin kuzeydoğusuna geçti. Dün Ahmed eş-Şara ile bir anlaşma imzaladılar; Suriye Ordusu'na entegre olma kararı aldılar. Bu, YPG’nin Suriye devleti içinde meşru bir ordu haline gelme sürecidir. Bu sürecin sonunda Mazlum Abdi devlet adamı olarak karşımıza çıkar. Bugün YPG’nin 80 bin kişilik modern silahlı gücü olduğu biliniyor. Böyle bir yapı, Suriye ordusuna entegre olursa, gelecekte Türkiye’nin karşısına doğrudan çıkacaktır."

"Silah Bırakma Mizansen, Amaç YPG’yi Meşrulaştırmak"

Özatıcı, son günlerde gündeme gelen "silah bırakma" tartışmalarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Sürecin bir "mizansen" olduğunu öne süren Özatıcı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu süreç bir mizansen. Silah bırakma söylemleri, YPG’yi meşrulaştırmak için bir adımdır. Dün bunun hamlesini gördük. ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında bu süreç ilerliyor ve şu anda hükümetler de bu sürecin uygulayıcıları konumunda."

"İYİ Parti, DEM Parti ile Görüşmeyecektir"

DEM Parti’nin siyasi partilerle başlattığı temas sürecine ilişkin net bir tavır koyan Özatıcı, bu sürecin Türkiye’nin menfaatleriyle örtüşmediğini dile getirdi.

"50 bin Türk vatandaşının hayatını kaybettiği bir sürecin merkezinde Öcalan ve PKK varken, Türkiye ve Türk milleti için hiçbir fayda sağlanamaz. O yüzden İYİ Parti bu süreçte kesinlikle yer almaz. Öcalan’ın merkezinde olduğu hiçbir girişimde ve hiçbir siyasi süreçte İYİ Parti olmaz", dedi.

Kaynak : PHA