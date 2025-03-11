"Çatışmaların Son Bulması İçin Barış Talebinde Israrcı Olunmalı"

Toplantının temel gündem maddesi, Türkiye’de yaklaşık 50 yıldır süregelen çatışma ortamının son bulması ve toplumsal barışın sağlanması oldu. Katılımcılar, barış sürecine sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, demokratik çözüm yollarının benimsenmesi konusunda ortak görüş belirtti.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Newroz Uysal’ın da katıldığı toplantıda, bölgedeki çatışma ve şiddet ortamının sona erdirilmesi için barış taleplerinin güçlü bir şekilde dile getirilmesi gerektiği ifade edildi.

"Suriye'deki Alevi Katliamı Kınandı"

Toplantıda, Suriye’de yaşanan Alevi katliamına da değinildi ve bu tür saldırıların kabul edilemez olduğu vurgulandı. Katılımcılar, inanç topluluklarına yönelik şiddetin her koşulda kınanması gerektiğini belirterek, barış ve insan hakları mücadelesinin sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi.

Sonuç bildirgesinde, tüm demokratik kesimlerin ortak barış talebi etrafında birleşmesi gerektiği ve diyalog yollarının açık tutulmasının elzem olduğu vurgulandı. Toplantının, ilerleyen süreçte barış odaklı çalışmaların sürdürülmesine yönelik bir başlangıç olabileceği ifade edildi.

Kaynak : PHA