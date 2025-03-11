Alınan bilgiye göre kaza, Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 15’nci kilometresinde meydana geldi.

Börgenek mevkiinde Gaffar Bozdemir idaresindeki 02 AFK 377 plakalı kum yüklü kamyon, yol kenarında bulunan petrol istasyonu içerisindeki park halindeki TIR'a çarparak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde TIR’ı yıkayan Cihan Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan sürücü Gaffar Bozdemir, ise ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Gaffar Bozdemir’in sağlık durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Cihan Özkan'ın cenazesi jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA