Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Çakır, esnafın piyasada madeni para bulamama konusunda yazılı bir açıklama yayınladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Piyasada madeni para bulma sıkıntısı yaşanıyor.

Konuyla ilgili Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Çakır, esnafın bu sıkıntısını yaptığı yazılı açıklamayla gündeme getirdi.

Çakı, sattıkları ürünlerin çoğunlukla küsuratlı fiyatlar olduğundan para üstü dönerken esnafımız madeni paraya ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek, "Zaten artık bankalarda da bozuk para trafiği yaşanmıyor. Piyasaya bol miktarda bozuk para sürülsün ki bunun tüketici ve esnafı rahatlatacağını düşünüyoruz. Tekel ürünleri, ekmek, meyve ve sebze, tüketimi fazla olan diğer ürünler buradaki alışverişlerde para üstü çevirmede esnafımız zorlanıyor" diye konuştu.

"Madeni paraların değerini kaybettiği açık ve nettir" diyen Başkan Çakır, "Bizde madeni paranın piyasada olmayışının iki nedeni olabilir. Para üretiminde kullanılan metallerin fiyatlarının artmasıyla birlikte maliyetler para değerinin üzerine çıkıyor. Diğer nedeni ise paranın fiyatlar karşısında değerini kaybettiği açık ve nettir. Esnaflarımız çok dertli gerçekten bozuk para sıkıntısı çekiliyor, bulamıyoruz. Bazen çok sıkıştığımız zamanlarda dükkanı bırakıp veya pazar tezgâhımızı bırakıp, sağa sola koşup komşularda para bozdurmaya çalışıyorlar. Özellikle müşteriye madeni para verme konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Burada zorlanan, bakkalımız, manavımız, pazarcımız, perişan oluyor. Odamıza kayıtlı olan üyelerimizden alışveriş veriş yapan, nakit para kullanan vatandaşımız da bozuk para bulmakta zorlanıyor. Esnafta bu sefer bozuk para bulamadığın da müşteriden varsa kredi kartı talep ediyor ama bu sefer de kredi kartlarından bankaya komisyon veriyor. Esnaf bu sattığı üründen ne kazanıyor ki veya para üstünü tamamlamak için ürün vermek teklifini müşterisine yapıyor, bu da tüketici ve esnafın arasını açıyor. Bazen esnaf verdiği üründen de zarar ediyor derdimiz ortak vatandaşımızın da ve esnafımızın da hayatımıza giren vazgeçilmez olan paradır. Onsuz olmuyor onsuz da yaşanmıyor. Esnafımızın cebinde ve önlüğünde kağıt para sıcaklığını hiç yaşamadı şimdi metal paranın yokluğunu yaşıyor ama para hayatın bir parçası ve vazgeçilmezidir" dedi.