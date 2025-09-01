“Esnafa Ucube Proje Dayattılar, Rant Ortaya Çıkınca Geri Adım Attılar”



2004–2009 ve 2014–2019 yıllarında Kahta Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Abdurrahman Toprak, eski çarşı projesini sert ifadelerle eleştirdi: “Esnaf ve ev sahiplerinin önüne rant kokan bir ucube proje konuldu. İnsanları birbirine kırdırmaya kalktılar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri gerçeği anlatınca herkes imzasını geri çekti, proje çöktü.”



“300 Esnafın Suyunu Gece Yarısı Kestiler”



Projeden geri adım atılmasının ardından belediyenin esnafa adeta ceza verdiğini öne süren Toprak, şu iddiada bulundu:

“300’e yakın esnafın suyunu gece yarısı keserek öç aldılar. 100 yıllık çarşıya yapılan bu zulüm kabul edilemez. Hayali projelere 100 trilyona yakın paralar harcandı. Konteynırlar, araç kiralamaları, arsalar… Devlet bu rantın hesabını sormalı.”



“%1000 Zamlarla Halk Eziliyor”

Toprak, belediyenin aldığı ekonomik kararların vatandaşı mağdur ettiğini savunarak, şunları söyledi:

“İçme suyuna, emlak vergisine ve ruhsatlara %1000’e varan zam yaptılar. Halk ekonomik krizle boğuşurken bir de belediye vatandaşı ezdi. İnşaat yapılmıyor, vergiler yüksek, kiralar uçuyor. Bu yönetim Kahta’ya zulüm ediyor.”



“TOKİ Konutları Sosyal Yaşamdan Kopuk”

TOKİ’nin Kahta’da inşa ettiği konutların plansız yapıldığını ileri süren Toprak, “Dört ayrı bölgede, sosyal yaşamdan kopuk konutlara izin verildi. Halk sosyal alanlardan mahrum bırakıldı” dedi.



“Kahta’nın Girişine Ucube Trafolar Dikildi”

Kahta’nın girişine yapılan trafo kararını da sert sözlerle eleştiren Toprak, şu ifadeleri kullandı: “Kahta’nın aynası olan Akedaş kavşağına yakışmayan trafolara izin verildi. Öğretmenevi tarafına yapılması gerekirken, şehri çirkinleştiren bir karara imza atıldı.”



“Deprem Kaynakları Nerede?”

Deprem sonrası gelen kaynakların kullanımına da dikkat çeken Toprak, alt yapı çalışmalarının yetersiz olduğunu söyledi:“Ayda yüz trilyon bütçesi olan belediye alt yapıyı yapmadan asfalt döküyor. Narince köyünde alt yapı değiştirilip sonra asfalt yapıldı, peki Kahta’da neden yapılmıyor? Avrupa Birliği, Dünya Bankası, devlet hibeleri nerede?”

Kaynak : PHA