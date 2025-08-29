Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi’nde 3. Çevre Yolu’na bağlanan Esentepe Caddesi’nde önemli altyapı çalışmaları ve yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarla birlikte, 30 metre genişliğinde ve 880 metre uzunluğundaki cadde, modern altyapı ile güçlendirilerek trafik akışının rahatlatılması ve mahalle sakinlerinin ulaşım konforunun artırılması hedefleniyor.

Fen işleri müdürlüğü ekipleri, okul sezonu başlamadan önce çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların yeni eğitim dönemine daha konforlu ve güvenli bir yol ile başlamasını sağlamayı planlıyor.

Okul sezonu başlamadan çalışmalar tamamlanacak

Esentepe mahalle muhtarı Abuzer Ok ile birlikte çalışmaları inceleyen Tutdere, Esentepe Caddesi’nde gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının mahallenin gelişimine önemli bir katkı sunacağını vurgulayarak “Esentepe Mahallemizin 3. Çevre Yolu’na bağlantısını sağlayan Esentepe Caddesi’nde gerçekleştirdiğimiz altyapı ve yol genişletme çalışmalarımız, hem trafik akışını rahatlatacak hem de mahallemizin değerini artıracak önemli bir projedir. Önceliğimiz vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve güvenli ulaşımı sağlamak. Ekiplerimiz büyük bir titizlikle çalışıyor, inşallah okul sezonu başlamadan projeyi tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Adıyaman’ımıza ve Esentepe sakinlerimize hayırlı olsun” dedi.

Kaynak : PHA