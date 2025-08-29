Bekar Bir Çalışanın Yaşama Maliyeti 34 Bin 981 Lira

Araştırmaya göre bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ağustosta 34 bin 981 lira olarak hesaplandı. Temmuz ayında açlık sınırı 26 bin 413 lira, yoksulluk sınırı 86 bin 36 lira, bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise 33 bin 982 lira düzeyindeydi.

Mutfak Enflasyonu Aylık Yüzde 2,64 Arttı



TÜRK-İŞ verilerine göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda harcamaları bir önceki aya göre yüzde 2,64 artış gösterdi. Son 12 aylık değişim yüzde 40,68 olurken, yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 41,46 olarak hesaplandı.



Gıda Fiyatlarında Öne Çıkan Artışlar

Araştırmada temel gıda ürünlerindeki fiyat değişimleri ayrıntılı şekilde yer aldı:



Süt ürünleri: Süt fiyatları yükseldi; yoğurt ve peynir fiyatları aylık bazda yüzde 4 arttı.

Et, tavuk, balık: Dana etinde ortalama fiyat sabit kalırken, tavuk etinde yüzde 8 artış görüldü. Balık fiyatları av sezonu öncesinde değişmedi.

Bakliyat: Kuru fasulye, nohut ve mercimekte fiyat artışı yaşandı. En yüksek artış yüzde 9 ile yeşil mercimekte kaydedildi.

Ekmek ve tahıllar: 200 gram ekmeğin fiyatı Ankara’da yüzde 20 artışla 12,5 liradan 15 liraya çıktı. Pirinç fiyatı yüzde 6 arttı.

Yağ ve zeytin: Ayçiçeği yağı, tereyağı ve margarin fiyatlarında artış gözlendi. Zeytinyağı bir miktar düşerken, siyah zeytin arttı, yeşil zeytin düştü.

Baharat ve çay: Karabiberin kilogram fiyatı yükseldi. Çayın kilogram fiyatında ortalama yüzde 8,5, ıhlamurda yüzde 10 artış oldu.

Salça ve diğer ürünler: Salça fiyatı yüzde 10 artarken, pekmez, şeker, bal ve reçelde de artış tespit edildi.



“Geçim Koşulları Ağırlaşıyor”



TÜRK-İŞ’in aylık araştırması, çalışanların alım gücündeki daralmayı bir kez daha gözler önüne serdi. Veriler, özellikle gıda ve temel tüketim maddelerindeki sürekli artışın aile bütçeleri üzerindeki baskıyı artırdığını ortaya koydu.

