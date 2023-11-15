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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene katıldı.

Törende ilk olarak anıta çelenkler sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törene, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ve Türkiye’den üst düzey yetkililer, bakanlar, milletvekilleri, askerî erkan, konuk heyetler, muharip dernekler, parti başkanları dernek, kurum, kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Güray tarafından anıt özel defteri imzalandı.

Cumhurbaşkanı Tatar özel deftere şunları kaydetti:

“Aziz Atatürk,

‘Tek dişi kalmış canavara’ emparyalizme ve sömürgeciliğe karşı Anadolu’da başlattığınız İstiklal Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasından sonra bir ulusun küllerinden yarattığınız Türkiye Cumhuriyeti ile ilke ve inkılaplarınızdan alınan ilham ve güçle kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümünde bir kez daha huzurunuzdayız.

En büyük eseriniz olan Türkiye Cumhuriyeti, mazlum ve ezilen uluslara ilham ve güç verirken, en zor ve en karanlık günlerde Kıbrıs Türk Halkı’nın mücadele yolunu aydınlatmıştır. Anavatan Türkiye mücadelemizin her safhasında yanımızda olmuş, yardım ve desteğini esirgememiştir. Bunları unutmayacağız ve unutturmayacağız.

Bugün, 40’ıncı kuruluş yıl dönümünü kutlamakta olduğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünün, bağımsızlığının ve egemenliğinin en büyük ifadesi ve kanıtıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin temellerinde halkımızın büyük mücadelesi, fedakarlığı, aziz şehitlerimizin canı, gazilerimizin teri ve kanı ile Anavatan Türkiye’nin büyük ve unutulmaz katkıları vardır. Haklı ve kutsal mücadelemiz devam ederken, bugün vatan bildiğimiz bu topraklarda Anavatan Türkiye ile kahraman Türk ordusunun korumasında altında özgür ve egemen olarak yaşarken, ilke ve inkılaplarınız mücadele yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Bu, sonsuza dek böyle olacaktır.

Bugün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümünde manevi huzurunuzda yeniden söz veriyoruz; Her ne pahasına olursa olsun Anavatan Türkiye’nin garantörlüğü ile Türk askerinden asla vazgeçmeyeceğiz. Dünya üzerimize gelse de devletimiz, özgürlüğümüzü, egemenliğimizi ayaklar altında çiğnetmeyeceğiz. Rahat uyuyunuz ruhunuz şad olsun. Türk ulusu size minnettardır."

CUMHURBAŞKANI TATAR, TEBRİKLERİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan tebrike, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Başkanı Zorlu Töre, TBMM Temsilcisi Bekir Bozdağ, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, GKK Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, bakanlar, milletvekilleri, askerî erkan, Türkiye ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuk heyetler, muharip dernekler, parti başkanları dernek, kurum, kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tebrik sonrası Cumhurbaşkanı Tatar, konuklara katılımlarından dolayı teşekkür etti ve onlarla sohbet etti.