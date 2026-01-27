Erkan Çimenden, yaptığı yazılı açıklamada, 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman ve çevresinde ticari hayatın hâlâ toparlanamadığını belirtti. Depremden etkilenen esnaf ve işletmelerin, artan maliyetler ve daralan piyasa koşulları nedeniyle ciddi bir finansman baskısı altında olduğunu vurgulayan Çimenden, yaklaşan KOSGEB kredi geri ödemelerinin bu yükü daha da ağırlaştıracağını ifade etti.

'Ödemeler işletmeler için ciddi risk oluşturuyor'

Çimenden, önümüzdeki Şubat ve Mart aylarında başlaması öngörülen kredi geri ödemelerinin mevcut koşullarda işletmeler açısından sürdürülebilir olmadığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

'Deprem bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerimizin önemli bir bölümü henüz üretim ve ticaret kapasitesini eski seviyelerine ulaştıramamıştır. Bu şartlar altında KOSGEB kredi ödemelerinin başlaması, birçok esnafımız için iflas riskini beraberinde getirecektir. Bu nedenle kredi borçlarının silinmesi ya da en az iki yıl süreyle ertelenmesi hayati bir ihtiyaçtır.'

'Talebimizin takipçisiyiz'

Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkan Yardımcısı Erkan Çimenden, deprem bölgesindeki işletmeler adına bu talebin takipçisi olmaya devam edeceklerini belirtti. Çimenden, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurumların, bölgenin özel koşullarını dikkate alarak kalıcı ve rahatlatıcı bir çözüm üretmesini beklediklerini kaydetti.

Çimenden açıklamasında, 'Deprem bölgesinde ekonomik hayatın yeniden canlanabilmesi için işletmelerin nefes alması şarttır. KOSGEB kredi ödemelerine ilişkin talebimizin olumlu sonuçlanması, sadece esnafımız için değil, bölgenin genel toparlanma süreci açısından da büyük önem taşımaktadır' ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, depremden etkilenen illerde faaliyet gösteren işletmeler için ilave destek mekanizmalarının devreye alınmasının da kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

ADIYAMAN (PERRE) - (Şeriban ÖZÇAKMAK)

Kaynak : PERRE