Son günlerde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi, Yüzen Adalar'ın yer aldığı Çat Barajı göleti yüzeyinin donmasına yol açtı. Yaz aylarında rüzgâr ve su hareketiyle yer değiştirebilen yapısıyla dikkat çeken adalar, kış mevsiminde ilk kez bu denli geniş bir alanda buz tabakasıyla kaplandı. Ortaya çıkan manzara, Adıyaman Fotoğraf Topluluğu'ndan Ferit Gölgül tarafından görüntülendi.

Doğal bir oluşum olarak yüzen adalar

Çelikhan Yüzen Adalar, su yüzeyinde serbest halde hareket edebilen; bitki kökleri ve organik tabakaların zamanla birleşmesiyle oluşmuş doğal adacıklardan meydana geliyor. Gölet üzerinde rüzgârın ve suyun etkisiyle yer değiştirebilen bu adalar, Türkiye'de benzerine az rastlanan doğal oluşumlar arasında gösteriliyor.

Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken Yüzen Adalar, kış aylarında ise farklı bir görünüme bürünüyor. Yoğun kar örtüsü ve don olayları, bölgenin doğal yapısını geçici olarak hareketsiz hale getiriyor.

Soğuk hava etkisini sürdürüyor

Meteorolojik verilere göre Çelikhan ve çevresinde soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yetkililer, özellikle gece saatlerinde artan don ve buzlanma riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kış koşulları nedeniyle gölet çevresinde yürüyüş ve ziyaretlerin kontrollü yapılması gerektiği belirtilirken, Yüzen Adalar'ın buz tutmuş hali bölgenin doğa turizmi açısından kış mevsiminde de dikkat çekici bir görsel zenginlik sunduğu şeklinde değerlendiriliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesiyle birlikte adaların yeniden çözülerek hareketli yapısına kavuşması bekleniyor.

Kaynak : PERRE