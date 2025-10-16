Çimenden, dört yıllık mevcut yönetim sürecinde Adıyaman esnafının hak ettiği değeri göremediğini belirterek, 'Türkiye'nin en büyük şantiyesi Adıyaman'da kuruldu ama bu süreçte Adıyaman esnafı sadece pastanın küçük bir dilimine ortak olabildi. Bunun temel sebebi, yerel yöneticilerin kendi esnafına güvenmemesi ve güçlü bir yönlendirme mekanizması kuramamasıdır' dedi.

'Adıyaman esnafı hak ettiği payı alamadı'

Çimenden açıklamasında şunları söyledi:

'Geçen seçimden bu yana dört yıl geçti. Türkiye'nin en büyük şantiyesi burada kurulmasına rağmen, Adıyaman esnafı bu işlerin yalnızca yüzde 2 ila 5'lik kısmında yer alabildi. Büyük firmalar Adıyaman'a geldiğinde, yöneticilerimiz kendi esnafına güvenmediği için işler dışarıdan firmalara verildi. Halbuki Adıyaman esnafı üretim kabiliyetiyle bu işleri çok daha iyi yapabilecek güçtedir.'

'Diğer iller büyürken biz yerimizde sayıyoruz'

'Çevre illerdeki ağaç işleri odalarının yüzde 70 oranında geliştiğini görüyoruz. Adıyaman esnafı ise yerinde sayıyor. Bunun nedeni vizyon eksikliğidir. Esnafın ufkunu açacak, yönlendirecek, güven verecek, Adıyaman sevdalısı bir yönetime ihtiyaç var.'

'Yeni Sanayi Sitesi projesi hakkaniyetli yürütülmüyor'

Çimenden, yeni sanayi sitesi projesine ilişkin endişelerini de dile getirerek şunları ifade etti:

'Yapılacak yeni sanayi sitesiyle ilgili üzülerek görüyorum ki sadece dükkanı yıkılan veya ağır hasarlı esnaflar dikkate alınıyor. İş yeri sahibi olmayan kiracı esnafa hiçbir yazılı güvence verilmeden sözler veriliyor. Bu durum esnafın umutlarıyla oynamaktır. Adil ve planlı bir yapı oluşturulmalıdır.'

'Esnafın branşlaşması ve üretim kapasitesi artırılmalı'

'Adıyaman esnafı olarak ne bir yönlendirme, ne bir etkinlik görebiliyoruz. Branşlaşma, üretimlerin organize edilmesi ve dışarıdan gelen büyük işlerin yerel esnafa yönlendirilmesi gerekiyor. Adıyaman'a her ay yüzlerce tır malzeme geliyor. Biz bu işleri daha iyi yapabiliriz. Ama yöneticilerimiz kendi esnafına güvenmiyor, yol göstermiyor. Bu anlayışı değiştirmek için yola çıktım.'

'Yevmiyeci değil, üretici esnaf'

Erkan Çimenden, adaylık açıklamasının sonunda mevcut yönetime net bir mesaj verdi:

'Biz, Adıyaman esnafının sadece taşeron ya da yevmiyeci olarak görülmesini reddediyoruz. Esnafımız üreten, büyüyen, ihracat yapabilen bir güce dönüşebilir. Bunun için güven veren, çalışkan ve mücadeleci bir yönetime ihtiyaç var. O yönetime talibim.'

Kaynak : PERRE