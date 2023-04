Türkiye'nin güven ortamının tesisine yönelik Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178'inci yılında 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında l Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Müdür Yardımcıları ve teşkilat mensupları ile birlikte Vali Yardımcısı Muhammet Tugay’ı makamında ziyaret.

Türk Polis Teşkilatının 178. Yıl Kuruluş Yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında yeni Hükümet Konağı önündeki Atatürk anıtına çelenk konulmasının ardından İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Müdür Yardımcıları ve teşkilat mensupları ile birlikte Vali Yardımcısı Muhammet Tugay’ı makamında ziyaret ederek bir buket çiçek takdim edip, Emniyet Teşkilatına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

'10 Nisan Polis Haftası' etkinlikleri kapsamında açıklamada bulunan İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve teşkilat mensuplarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yardımcısı Muhammet Tugay,"Kurulduğu günden beri üstlendiği her türlü görevi layıkıyla yerine getiren polis teşkilatımız, emniyet ve asayiş hizmetlerinin sağlanmasında gösterdiği başarılı çalışmalarının yanı sıra asrın felaketini yaşadığımız bu süreçte fedakârca görev yaparak büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürmektedir. Şerefli mazisinden ve milletimizden aldığı güçle kendisine tevdi edilen görev ve sorumlulukları zaman ve mekân mefhumu gözetmeksizin her koşulda en iyi şekilde yerine getiren emniyet teşkilatımız, asırları aşan tecrübesi ve halkımızın da desteği ile şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada huzur ve güven içinde yaşamamızın en büyük teminatlarından biri olacaktır. Kuruluşunun 178. yılı vesilesiyle ilimizin huzur ve güvenliğinin sağlanmasında üstün gayret ve başarı gösteren emniyet teşkilatımızın her kademesindeki bütün amir ve memurlarımızı kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum"



