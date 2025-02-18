Erdoğan: "Türkiye, Barış Görüşmeleri İçin İdeal Bir Ev Sahibi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne verdiği desteğin altını çizerek, savaşın sona ermesi için Türkiye’nin arabulucu rolünü sürdürmeye hazır olduğunu belirtti:

"Dördüncü yılına giren savaşta, Ukrayna halkına başsağlığı diliyorum. Türkiye olarak savaşın başından beri barışın tesis edilmesi için yoğun çaba gösterdik. 2022’de İstanbul’da doğrudan müzakerelere ev sahipliği yaptık, Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi’ni hayata geçirdik. Ülkemiz, Rusya, Ukrayna ve Amerika arasında gerçekleştirilebilecek olası barış görüşmeleri için ideal bir ev sahibi olacaktır."

Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne duyduğu hassasiyeti yineleyerek, NATO ve uluslararası kamuoyunun da Ukrayna’ya daha güçlü güvenlik garantileri sağlaması gerektiğini ifade etti.

"Ukrayna’nın toprak bütünlüğü, bizim olmazsa olmazımızdır. Bu ilkeye her platformda sahip çıkıyoruz. Egemenlik ve barış konusunda kararlılığımızı sürdüreceğiz. Türkiye olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz."

Zelenski: "Türkiye, Ukrayna’nın Yanında Olduğunu Gösterdi"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik tutumunun çok net ve ilkeli olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

"Türkiye, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda ilkeli bir duruş sergiledi. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türk halkına teşekkür ediyorum. İlişkilerimiz her zamanki gibi yüksek seviyede."

Zelenski, ayrıca Ukrayna’ya güvenlik garantileri verilmesi gerektiğini ve NATO üyelik sürecinde daha fazla destek beklediklerini belirtti.

"Barış masasında sadece Rusya ve ABD değil, Türkiye ve Avrupa da dahil tüm taraflar olmalı. Ukrayna’ya güvenlik garantileri verilmesi gerekiyor. NATO üyeliğimiz desteklenmeli ve ilk adım esir takası olmalı."

Zelenski, ABD ile Rusya arasındaki görüşmelerden haberdar edilmediklerini belirterek, bu gelişmeyi medyadan öğrendiklerini ifade etti.

"Rusya-ABD görüşmesi bizim için sürpriz oldu. Medyadan öğrendik."

Ticari ve Ekonomik İlişkiler Masaya Yatırıldı

Zirvede, Türkiye ve Ukrayna arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi de önemli bir gündem maddesi oldu. Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaretin artırılması ve Ukrayna’nın yeniden inşa sürecine Türkiye’nin katkı sağlaması yönünde adımlar atılacağını belirtti.

"Sayın Zelenski ile ticari ilişkilerimiz kapsamında atılacak adımları masaya yatırdık. Türkiye olarak, Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden yapılanma sürecine destek vermeye devam edeceğiz. Kırım Tatar soydaşlarımızın haklarını koruma konusunda da Ukrayna yönetiminin attığı adımları takdirle karşılıyoruz."

Türkiye, Barış İçin Diplomasiyi Sürdürecek

Türkiye, savaşın başından bu yana hem Ukrayna hem de Rusya ile diplomatik ilişkilerini koruyarak arabulucu rolü üstlenmeye devam ediyor. Erdoğan, Türkiye’nin barış sürecinde aktif diplomasi yürüteceğini ve sürecin bir an önce kalıcı barışla sonuçlanmasını umduklarını ifade etti.

"Barışın kaybedeni olmaz. Türkiye olarak savaşın sona ermesi için üzerimize düşen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."

Kaynak : PHA