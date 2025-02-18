TÜSİAD Genel Kurulu'nda yapılan konuşmalar ardından eleştirilerin odağında yer alan TÜSİAD'dan yeni açıklama geldi. Yazılı açıklamada, "Ekonomik kalkınmayı ancak insan hakları temelli, katılımcı demokrasi ilkesini benimsemiş bir hukuk devleti ile kalıcı hale getirebiliriz" vurgusu yapıldı.İSTANBUL (İGFA) - TÜSİAD Genel Kurulu sonrasında yöneltilen eleştirilerin Türkiye'de tartışma ve demokrasi kültürünün zenginliği olarak gördüklerini ifade eden TÜSİAD, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

TÜSİAD'dan yapılan yazılı açıkalamda, tüzükteki amaçlar doğrultusunda, her zaman Türkiye'nin kalkınması ve tüm toplumun menfaati hedefiyle, doğru olduğuna inandığımız tespit ve önerilerimizi demokratik kurum ve kurallara saygı ile katılımcı demokrasi ilkesi çerçevesinde şeffaflıkla paylaştıklarının altı çizildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemiz için çalışan, üreten, istihdam sağlayan iş insanları ve sanayicilerin gönüllü birlikteliğini temsil eden TÜSİAD olarak; bağımsız ve tarafsız şekilde, ülkemizin refahı ve kalkınmasına katkı sağlayacak konuları gündemimize alıyoruz. Türkiye'nin dünyadaki rekabet gücünün yükselmesine katkı sağlıyor; uluslararası iş dünyasındaki temsil gücümüz ile ülkemizin yüksek menfaatleri doğrultusunda çalışıyoruz. Kamuoyunda derneğimize yöneltilen eleştiriler dahil her konunun dile getirilmesi, Türkiye'de tartışma ve demokrasi kültürünün zenginliği olarak görülmelidir. Ekonomik kalkınmayı ancak insan hakları temelli, katılımcı demokrasi ilkesini benimsemiş bir hukuk devleti ile kalıcı hale getirebiliriz. Ülkemizi ileri taşıyacak ortak hedeflerimize bilgi, deneyim ve önerilerimizle katkıda bulunmak, ülkemize karşı sorumluluğumuzdur."